Anica Lazić nosi torbu od 3.500 evra: skockala se od glave do pete

Zabava

Glumica Anica Lazić privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama objavivši fotografiju u besprekornom, jesenjem izdanju. Ponela je upečatljiv braon sako i rolku u istoj nijansi, uz šaljivu opasku da bi taj stajling sigurno odobrila i poznata manekenka Danijela Dimitrovska, koja ima istančan ukus za modu.

Ipak, glavni akcenat celokupnog stajlinga bila je luksuzna torba u bordo boji — kultni model Gucci Jackie 1961 sa prepoznatljivom zlatnom kopčom. Cena tog dizajnerskog komada u zavisnosti od veličine i prodajnog mesta iznosi oko 3.200 do 3.500 evra.

Sako i rolka u istoj nijansi su klasika koji retko omaši, a bordo torba je tu da sve podigne — i, ruku na srce, jedini je deo outfita o kojem se priča i zbog cene. Jesenje izdanje od glave do pete, bez viška.

Anica je nedavno ušla u brak sa glumcem Lazarom Ristovskim, koji je od nje stariji 39 godina. Njihova veza od samog početka izaziva veliku pažnju javnosti, a par ne krije da je srećan i skladan, bez obzira na razliku u godinama.

Romansu su prvo krili oko godinu dana, a započeli su je nakon njegovog razvoda sa Danicom Ristovski, sa kojom glumac ima dva sina.

Anica je otkrila i kako je počela njena ljubavna priča sa četiri decenije starijim glumcem. Kaže da su se upoznali bez ikakvog posrednika i da je jedini posrednik bio Bog. „Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili“, rekla je ona. Posle tog zagrljaja, dodaje, seli su i pričali satima, a na pitanje od kada su zajedno uvek odgovara isto: „Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali.“

Vodili su i razgovore o tome da li treba da izađu u javnost i kažu da su zajedno, a dogovorili su se da to saopšte sami. Anica kaže da Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način.

Što se tiče same kombinacije, braon na braon, bordo torba i jesenje raspoloženje — deluje kao siguran pogodak. Da li biste isto obukli, ili je ovo za vas ipak previše braon?