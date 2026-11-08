Jovana Joksimović se vratila na male ekrane posle više od nedelje pauze

Zabava

Jovana Joksimović vratila se na male ekrane i ponovo preuzela ulogu voditeljke jutarnjeg programa na K1 televiziji, posle više od nedelje dana odsustva koje je privuklo veliku pažnju javnosti i pokrenulo brojna nagađanja na društvenim mrežama.

U studio je stigla sa prepoznatljivom profesionalnošću, u elegantnom teget stajlingu, uz svedenu šminku i urednu frizuru, a u društvu kolege sa kojim deli studio.

Rođena je u Beogradu, u uglednoj porodici — otac Jovan bio je profesor na Mašinskom fakultetu, a majka Jelena radila je u naučno-istraživačkoj delatnosti. Tokom školovanja bila je izuzetno uspešan đak: nastavu je pohađala bez privatnih časova, uz usmerenje roditelja ka samostalnom učenju, i gajila afinitete prema prirodnim naukama i stranim jezicima, engleskom i francuskom. U mlađim danima maštala je o karijeri u Sjedinjenim Američkim Državama, čak i o angažmanu u NASA-i, a fizika bi joj bila primarna oblast.

Ekonomske prilike u zemlji ipak su je odvele na drugu stranu. Razmatrala je tehničke fakultete, odustala od upisa na Ekonomski fakultet zbog prevelike masovnosti i haotične atmosfere na predavanjima, a onda ju je majčin savet odveo na konkurs za nova televizijska lica.

Televizijski put počeo je sasvim neočekivano, tokom susreta sa fotografom poznatog časopisa „Bazar“, posle čega su usledili prvi koraci na medijskoj sceni. U listu „Politika“ na početku su joj osporavali televizičnost, ali je prošla oštru selekciju na BK televiziji u konkurenciji od preko 6.000 prijavljenih kandidata. Ključnu reč u njenom angažmanu tada je imao Aleksandar Tijanić, prepoznavši njen voditeljski potencijal.

Rad u informativnom programu emisije „Dan“ doneo joj je višesatne radne obaveze i neprocenjivo iskustvo pod uredničkom palicom Anje Ranković. Kroz godine profesionalnog razvoja radila je na RTS-u, Pinku i Prvoj.

Kao prepoznatljivo lice i suvlasnica medijskog projekta K1 televizije, koji vodi zajedno sa suprugom Željkom Joksimovićem, važi za jedno od najuticajnijih novinarskih imena u regionu.

Stajling je bio čist, ozbiljan i bez eksperimenta — tačno ono što jutarnji program traži. Ako nas pitaš, pauza je završena i tu nema šta dalje da se komplikuje. Je l' ti falila ujutru, ili ti je jutro bilo mirnije bez nje?