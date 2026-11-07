Branka Pujić napunila 63 godine, Anđela joj čestitala porukom koja se čita do kraja
Branka Pujić napunila je 63 godine. Među prvima joj je čestitala ćerka Anđela Jovanović, koja je na društvenim mrežama podelila uspomene sa majkom i uz njih napisala čestitku.
– Svetlo mog života... – tim rečima Anđela je počela čestitku. Majci je poželela zdravlje, ispunjenost i sreću i još mnogo zajedničkog vremena, uz poruku da je svaki trenutak proveden sa majkom čista radost, ljubav i sreća.
Branka je Anđelu dobila u braku sa kolegom Draganom Gagijem Jovanovićem. Ćerka im je nedavno podarila unuka, koga je dobila sa atletičarem Mihailom Dudašem.
O ulozi babe govorila je i ranije: „Upravo dolazim sa čuvanja, sa ‘baba-sitovanja‘.“ Dodala je i da je baba najlepša titula koju je ikada dobila, da u tome vrlo uživa i da bi volela da svi dožive tu lepotu života.
Pujićeva je glumu diplomirala u klasi prof. Vladimira Jevtovića, a godinama je i sama profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.
Iskreno, rođendanske čestitke na mrežama odavno su postale nova porodična galerija. Nekad se čestitalo telefonom, danas se objavi niz uspomena i cela javnost gleda. Ovde deluje da nema ničeg izrežiranog — samo ćerka, majka i njihove uspomene.
Volimo ovakve vesti jer podsećaju da iza svakog imena sa špice stoji nečija mama koja se čestitki raduje kao dete.
U vremenu u kojem se rođendani čestitaju objavama i fotografijama, ovakva poruka zvuči gotovo starinski — toplo, iskreno i bez ulepšavanja. I baš zato je slađa od torte.
Sa 63 godine imati profesuru na FDU, unuka i ćerku koja ti javno piše ovakve stvari — to je, priznaćemo, sasvim solidan bilans.
Srećan rođendan, profesorka — ako je ovakva čestitka merilo uspeha, onda si odavno položila sve ispite.