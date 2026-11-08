Nina Seničar: nezamislivo mi je da se žena porađa, a da si ti u kafani

Zabava

Glumica Nina Seničar napravila je pravu buru izjavom o porođaju i muškarcima. U podkastu „Jednostavno roditelji“ govorila je o muško-ženskim odnosima i rekla da joj je nezamislivo da se žena porađa, a da muž u tom trenutku sedi u kafani, pije sa društvom i posle bude mrtav pijan.

„Jako me sad neće voleti muškarci u Srbiji“, rekla je tada, ali je dodala i da ne krivi muškarce. Objasnila je da se kod nas to jednostavno tako desilo, jer muškarci nekada nisu ni mogli da budu na porođaju. Pitala se i šta će čovek da radi ako porođaj traje 20 sati, pa pretpostavila da se sve odigralo spontano.

Osvrnula se i na očeve koji nikada nisu promenili pelenu. Rekla je da ne zna šta bi takvim ljudima uradila i da su to stvari u kojima kao osoba ne učestvuješ, a zapravo su bitne i za dete i za par. Pritom je naglasila da ima i fenomenalnih očeva i da neće da generalizuje.

Njen suprug, holivudski glumac Džejms Elis, bio je na porođaju. „On bi našao zamenu za dežurstvo za tih 20 minuta, doleteo, okupao me, stavio da spavam i vratio se“, ispričala je, pa dodala da ga niko nije naterao na to i da je to zaista želeo.

Nina je u braku sa Elisom i ima dvoje dece, a sa njima živi u Americi. Suprug je, kako je rekla, angažovan oko dece podjednako kao i ona.

Podelila je i kadrove sa treninga, u helankama i uskoj majici, bez trunke šminke na licu. Pratioci su primetili njeno izvajano, vitko telo, ali i koliko je negovana i mladolika. Inače se trudi da neguje prirodan izgled, vodi računa o figuri i redovno trenira.

Glumica iz „Popadije“ prošla je put od konobarisanja do vile vredne 4,5 miliona dolara, a nekada je zarađivala 300 evra.

Da li bi muškarci u Srbiji i danas reagovali isto, ili je tata u porodilištu odavno postao normala?