Sara Jo u crnoj haljini od čipke: "Kakve noge..."

Zabava

Sara Jo je opet napravila pometnju — ovaj put iz kafića, u crnoj haljini od čipke. Pevačica je pozirala za fotografije u izdanju koje je igralo na granici vulgarnosti, a najviše pažnje privukao je detalj ispod čipke: nazirao se crni donji veš.

Haljina je istakla njenu vitku figuru i duge noge. Ostatak kombinacije je, međutim, bio prilično staložen — dugi rukavi i visoki okovratnik napravili su modni balans, pa je sve na kraju izgledalo kao namerna igra između otkrivanja i pokrivanja, a ne kao slučajno preterivanje.

Izdanje je zaokružila crnim salonkama. Holivudski glamur je došao sa plavom voluminoznom frizurom, uz upečatljivu tamnu šminku koja je stavila akcenat na crte lica. Kad se sve sabere, ovo je izdanje koje je teško ne primetiti.

Sara Jo je poznata po atraktivnim, često i provokativnim modnim izdanjima i uvek privlači pažnju gde god se pojavi. Veliku popularnost je stekla i na društvenim mrežama, a tokom leta je na Instagramu objavila vreli snimak koji je mnoge hipnotisao. Nije joj, dakle, prvi put da izazove senzaciju — ali je, po ko zna koji put, uspela.

Komentari na Instagramu nisu razočarali. Fanovi su joj pisali hvalospeve na račun izgleda: "Kakve noge!!!", "Savršenstvo".

Da li bi ti ovo obukla za kafić, ili je čipka ipak rezervisana samo za Instagram?