Anastasija Ražnatović repostovala reči Oca Tadeja i uzburkala društvene mreže

Zabava

Pevačica Anastasija Ražnatović objavila je na društvenim mrežama reči Oca Tadeja: "Ne vredi ti što misliš da si pobožan i što ideš u crkvu, ako drugima zlo misliš". Citat je repostovala.

Anastasija je, kao i cela njena porodica, posvećena veri, a sa pratiocima neretko deli porodične trenutke, ali i motivišuće poruke.

Ona i Nemanja Gudelj postali su roditelji 15. jula, a sinu su dali ime Ilijan. To muško ime nastalo je od imena Ilija, izvorno hebrejski Elijjáhu, i znači "moj Bog je Jahve", a drugi oblik mu je Ilian. Osobe sa imenom Ilijan odlikuje hrabrost, ubedljive su i često postižu uspeh u polju koje su odabrale, a uvek su spremne za akciju.

Anastasija je, inače, odlučila i da uloži novac u sopstvenu nekretninu: kupila je stan u Beogradu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u prestonici. Ceo posao oko kupovine i uređenja poverila je Viki Miljković, folk pevačici i vlasnici agencije za nekretnine, dugogodišnjoj porodičnoj prijateljici i koleginici.

Viki nije krila oduševljenje zbog uspeha mlade pevačice i otkrila je da pripreme za uređivanje enterijera uskoro počinju.

Reč je o stanu u luksuznom naselju, koji će biti opremljen po najvišim standardima i najnovijim trendovima enterijera, a Viki i njen tim potrudiće se da svaki detalj bude prilagođen Anastasijinom ukusu. Glavna preokupacija joj je, svakako, briga o bebi.

Vera bez dobrote, kao što kaže Otac Tadej, slabe vajde — a ni stan ne ide bez ekipe koja ga sredi do poslednjeg detalja.