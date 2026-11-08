Maja Nikolić otkrila kako danas živi: kredit za pesmu od 7.000 evra

Zabava

Maja Nikolić je pevačica čija karijera traje više od tri decenije, a svoju muziku već dugo finansira sama — bez sponzora i bez nekog ko stoji iza nje sa parama. Za numeru „Žali, srce moje“, sa kojom je nastupala na PZE 2025, izdvojila je 7.000 evra. Taj novac otišao je autorima pesme, Raletu Ratkoviću i Aleksandru Kopcu.

Kaže da obe njene nove pesme mnogo koštaju i da ih je sama platila. Nema sponzora, kako je rekla, i sve ulaže iz sopstvenog džepa.

Kredit kao sav normalan svet

Odakle novac? Iz rada. Nikolićeva peva petkom i subotom, a peva i svadbe i proslave, domaću i stranu muziku, narodnjake. Kad za novu pesmu nema, kaže, diže kredit. „Kad nemam, podignem kredit kao sav normalan svet“, ispričala je i dodala da tako isplati svoje pesme. Nema tu nikakve magije — čovek radi, pa plati ono što je naručio.

Danas peva na dva mesta i, kako kaže, za to dobije otprilike onoliko koliko neko drugi dobije na jednom. Honorar joj je važan i to ne krije. Ali ističe i da je mnogo bolje raditi, biti skroman i trajati 35 godina — kao ona. To je rečenica koja se retko čuje sa vrha, a ona je izgovara kao neko ko je vrh već prošao.

Honorari od 10.000 maraka

Devedesetih je bila na vrhu. Tada su, po njenim rečima, njeni nastupi koštali 10.000 maraka, a Novogodišnji 50.000 maraka. Bila je, kako kaže, najveća zvezda — dok nije otišla u Ameriku. Ako to zvuči kao bajka, ima nastavak, i on nije lep.

Taj vrh je imao cenu. Radila je sedam dana u nedelji i, kako je ispričala, apsolutno je želela da se skloni sa estrade. Taj pritisak, smatra, niko ne može da izdrži. „Estrada je bara puna krokodila“, rekla je — i to je verovatno najpošteniji opis te vode koji je neko od njih izgovorio.

Zato danas bira drugačije. Kaže da bira samo mesta za dušu. Posle sedam radnih dana u nedelji i Nove godine od 50.000 maraka, petak i subota sa svadbom i proslavom zvuče skoro kao odmor.

Treći brak, bez detalja

Nedavno se udala, treći put, i ne krije da u tome uživa. O intimi ipak neće mnogo. Trepće, smeje se i kaže da je to dovoljno. Srećna je, ljubav je ispunjava i čini je srećnom, a sve to čuva za svoju dušu. Ljubav je, poručuje, svetinja kao i vera — u svetinju se ne dira.

Suprug je stalno uz nju. Vozi je na snimanja, prisutan je na snimanjima, a ona kaže da je prvi put u životu pronašla čoveka koji zna da peva — jednu veselu dušu. Ne peva u falšu, peva nežno i mnogo joj prija da ga sluša. Najviše voli da joj otpeva „Volim te, budalo mala, kad bi samo znala“.

Ima nešto simetrično u tome. Ona je, kako kaže, ceo život nečiji lični slavuj — ceo život nekom peva, pa sad i njoj neko malo peva. Posle tri decenije na sceni, to je verovatno najlepša rečenica iz ovog razgovora.

Deca van javnosti

O deci govori pažljivo, bez imena i bez detalja. Mnogo puta su, kaže, zbog njene karijere bili dosta opterećeni time i ne vole da budu deo javnosti. Nema problem što se deca ostalih kolega eksponiraju — njena to ne vole, i tu se priča za nju završava.

Maja Nikolić je tako dobila najveće honorare devedesetih, a danas sama plaća svoje pesme i diže kredit kad zafali. Između toga su Amerika, estrada puna krokodila i 35 godina rada.