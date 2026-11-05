Goran Šljivić demantovao da se plaši Cece: nemam razloga da se bojim bilo koga

Zabava

Direktor Grand produkcije Goran Šljivić odgovarao je na komentare publike, a najviše ga je zaintrigiralo pitanje da li se plaši Cece Ražnatović. Na to nije mogao da sakrije osmeh, pa je oštro demantovao.

Nemam razloga da se bojim bilo koga - poručio je Šljivić i dodao da je sa svim članovima žirija pre svega prijatelj. Nije mu bilo jasno odakle publici ideja da se plaši Cece, a pritom je podsetio da su Ceca i on imali najviše svađa u prošloj sezoni, a i u ovoj su, kako kaže, krenuli.

Gledaoci su primetili i specifičnu dinamiku koju direktor ima sa Draganom Kojićem Kebom, istakavši da pevač ume žestoko da ga iznervira, i to više nego bilo koji drugi član žirija. Šljivić je potvrdio da u tome ima istine, ali je naglasio da je među njima privatno sve u najboljem redu.

Da, Keba ume da me iznervira kao nijedan član žirija, ali to je samo trenutno - rekao je i dodao da je sa njim odličan prijatelj i da je Keba zaista sjajan čovek.

O svom načinu rada i odnosu prema timu složio se sa ocenom publike da nije strog direktor, već pravičan. Na komentar jednog gledaoca da mu se u očima vidi da je dobar čovek ostao je suzdržan i skroman, pa je rekao da je to procena publike i da ne bi sam sebe da komentariše.

Voditelj Voja Nedeljković i direktor Grand produkcije detaljno su objasnili i kako funkcionišu nova pravila i šta očekuje takmičare na sceni. Mentorski rad ostaje: članovi žirija biraće kandidate, a u određenim situacijama i kandidati će birati sa kim rade. Sa pet, šest, sedam ili osam glasova takmičar se direktno plasira u naredni krug. Oni koji budu imali nula glasova i panik tastere moraće da napuste takmičenje, a one sa jednim, dva, tri ili četiri glasa čeka baraž.