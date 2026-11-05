Kaput Danijele Dimitrovske je sve što želimo ove zime

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Danijela Dimitrovska je u novoj modnoj objavi pokazala strukirani kaput domaćeg brenda Questionmark by K, i to tako da je, kako je i sama primetila, gotovo svejedno šta nosite ispod njega. Glavna zvezda stajlinga ovog puta je kaput.

Kada je zimska garderoba u pitanju, najčešće tragamo za komadom koji je dovoljno praktičan za svakodnevno nošenje, ali i dovoljno elegantan da podigne čak i najjednostavniju kombinaciju. Model koji je srpski model izabrala ispunjava taj drugi uslov toliko dobro da dodatna priča o ostatku outfita skoro da nije potrebna.

Ono što ovaj kaput izdvaja jeste kroj. Naglašen struk stvara efekat peščanog sata, a strukturisana silueta daje celom izgledu dozu elegancije i sofisticiranosti. Precizno definisane linije i upečatljiva silueta znače da komad gotovo i ne traži dodatno stilizovanje.

Zato jednako dobro funkcioniše uz malu crnu haljinu i uz opušteniju kombinaciju suknje i džempera — između te dve varijante Danijela se dvoumila. Kaput je u obe ostao najefektivniji deo, što je i poenta: za zaista dobar zimski stajling ponekad je dovoljan jedan pažljivo odabran komad.

Za razliku od predimenzioniranih modela koji su godinama dominirali zimskom garderobom, strukirani kaputi vraćaju pažnju na liniju tela. Njihova najveća prednost je to što figuru vizuelno definišu čak i kada ispod njih nosite deblju zimsku odeću. Zato ovakav kaput dobro radi i sa jednostavnom pletenom haljinom i sa klasičnim pantalonama, kao i sa suknjom i džemperom.

Da budemo iskreni, ovo je jedan od retkih zimskih komada koji izgleda sređeno i kad se ne potrudiš preterano — a to je, priznaćemo, glavni kriterijum. Pitanje je samo koliko nas je spremno da ove zime predimenzionirane kapute ostavi u drugi plan i vrati se struku?