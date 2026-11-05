Jeleni Karleuši otkazan i nastup u Švedskoj

Zabava

Jelena Karleuša neće nastupiti u Geteborgu. Nastup u hotelu „Jacy'z“, planiran za 6. novembar, otkazan je, a potvrda se pojavila na sajtu hotela. Razlog nije naveden.

Uz informaciju o otkazanom nastupu stoji: „Događaj je otkazan. Za dodatna pitanja obratite se organizatoru. Svi kupci ulaznica biće uskoro kontaktirani i novac će im biti vraćen“.

Kontaktirali smo hotel da saznamo zvaničan razlog otkazivanja, ali odgovor nije stigao do objavljivanja ovog teksta. Danima se o otkazivanju spekulisalo na društvenim mrežama, a onda je stigla i zvanična potvrda.

Ovo je drugi otkazani nastup u nekoliko dana. Karleuši je pre toga otkazan nastup u klubu Teatro u Esenu, gde je trebalo da peva 31. oktobra. Klub je odluku, kako su naveli, doneo nakon ozbiljnog razmatranja njenih javnih izjava i stavova povodom aktuelne političke situacije u Srbiji. U saopštenju su se ogradili od izjava kojima se vređaju i omalovažavaju studenti i građani koji se bore za svoja prava, kao i od retorike koja doprinosi podelama i netrpeljivosti.

Poručili su i da je uloga pevačice prvenstveno da muzikom zabavlja, spaja ljude i širi pozitivnu energiju, a ne da popularnost i javnu scenu koristi za političke obračune, vređanje i produbljivanje podela među narodom. Dodali su i da svako ima pravo na vlastito političko mišljenje, uključujući i javne ličnosti, ali da postoji jasna granica između izražavanja mišljenja i korišćenja vlastitog uticaja za omalovažavanje drugih. „Naša bina je mesto za muziku i zabavu, a ne platforma za političku propagandu“, naveli su.

Nakon tog saopštenja Karleuša je izmenila objavu i napisala da joj je nastup otkazan zbog pretnji koje je dobijala. Klub je to ubrzo demantovao.

Za Geteborg zasad znamo samo jedno: 6. novembar ostaje bez koncerta, a razlog — ni za lek. Ako si već kupio kartu, novac ti stiže, muzika ne.