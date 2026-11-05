Bojana Lazić otkrila istinu o trudnoći: „Nisam trudna, dečka nema“

Zabava

Novo izdanje Bojane Lazić privuklo je veliku pažnju, a mreže su se usijale zbog novog imidža. Voditeljka je odmah po dolasku stavila tačku na gradske priče i javno razjasnila da li je u drugom stanju. Jasno je rekla: „Nisam trudna, dečka nema, nema ko da čestita...“ Dodala je i da se više neće šaliti na taj račun.

Priču o potencijalnom pojačanju u porodici prokomentarisala je i kroz reakciju sina. Kroz osmeh je otkrila da on zna da se ona šali, ali i da zna da je ozbiljna kad kaže da neće on ubrzo. Bilo mu je smešno i duhovito.

Kad je bio manji, govorio je da bi voleo da ima dve sestre. Sada, kako je veći, svestan je da je to velika razlika. Bojana mu često kaže da bi joj čuvao dete i da ne bi morala da ima bebisiterku. U šali je dodala da bi sad mogla da rodi blizance jer svi čuvaju — i sin i bivši muž. Šala je, izgleda, ostala deo porodičnog repertoara.

Posebnu pažnju privukla je priča o bivšem suprugu Žarku Laziću i njegovoj novoj izabranici. „Odnos je super, fenomenalan, normalan jedan odnos“, rekla je Bojana. Među njima, prema njenim rečima, vlada izuzetno poštovanje i prijateljstvo. Dodala je da Žarku želi jedno dete, pa da se svi odruže. Nije to fraza kad kažu da, kad preboliš, možeš i kuma da budeš na svadbi — toliko voli njegovu partnerku. Često to govori i mogla bi da im bude kuma, samo da ona bude ta, da ne bude neka druga. Veruje da bi stvarno mogla, a mogli bi i oni, jer su, kako kaže, u lepom odnosu.

Na kraju je otkrila i koga priželjkuje za kumu ukoliko ponovo stane na ludi kamen, podsećajući ko je bio zaslužan za njeno poznanstvo sa bivšim mužem. To je Zorica Brunclik. Ognjen je upoznao nju i njenog bivšeg supruga, kumovao je njihovom susretu, pa veruje da bi joj Zorica možda donela više sreće. Za sada je jasno samo jedno: kuma je izvesnija od bebe.