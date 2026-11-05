Ljuba Aličić proslavio 71. rođendan u vili od pola miliona evra

Zabava

Pevač Ljuba Aličić proslavio je 71. rođendan u porodičnoj vili, okružen porodicom. Decenijama je prisutan na domaćoj javnoj sceni, a iza njega su veliki uspeh i bogatstvo. Njegovi počeci, ipak, nisu bili nimalo laki.

Aličić je odrastao u skromnim okolnostima i osnovnu školu napustio je u petom razredu. U svet muzike ušao je sa 12 godina, a prvi album snimio je 1980. godine. Danas je pre svega poznat po velikoj zaradi i po bakšišima na nastupima.

Tokom dugogodišnje karijere zaradio je milione, a opšte je poznato da na nastupima i veseljima dobija bakšiš koji iznosi na desetine hiljada evra.

Kuća u Šapcu procenjivana je na oko pola miliona evra, a kako se svojevremeno pisalo, ima oko 400 kvadrata i nalazi se u blizini centra grada.

Pevač je jednom prilikom, u emisiji "Premijera-vikend specijal", otvorio vrata svog doma i pokazao porcelan donet iz Amerike i nameštaj donet iz Egipta.

Pevač ima dva sina — jednog iz prvog braka i jednog sa Željanom. Sa suprugom je u braku 37 godina, a kuća je, kako je rekao, na ženi: "Ja sam nju iz škole uzeo".