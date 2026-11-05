Adriana Kadar pokazala stomak u petom mesecu, a Sava Džehverović čeka sina

Zabava

Sava Džehverović, brat pevačice Teodore Džehverović, i njegova supruga, influenserka Adriana Kadar, uskoro će dobiti drugo dete — sina. Adriana je trenutno u petom mesecu trudnoće, a na Instagramu je podelila snimak iz stana na kojem je pokazala kako izgleda u 19. nedelji.

Snimak je nastao u njihovom domu, a vežbalo se u tandemu: Adriana je istezanje radila sa ćerkicom Doroteom, koja će uskoro postati starija sestra. Mama i ćerka su zajedno radile vežbe, a Adriana je bila u topiću, pa je u prvi plan došao njen trudnički stomak.

Ako je suditi po tom snimku, ovo je aktivna trudnica.

Njena ljubavna priča i dalje privlači pažnju, a razlog je razlika u godinama — Adriana je 15 godina mlađa od Save. Zbog toga je par nailazio na osudu javnosti. Sava je jednom prilikom na Instagramu napisao: „Naš put nije bio lak, mnogo smo patili, ali smo na kraju opstali!“ Objavu je posvetio bivšoj porodici.

Par već neko vreme živi u Dubaiju, a nedavno su podelili vest da su uspeli da obezbede sopstveni stan. Novi dom ima dnevni boravak sa kuhinjom, terasu, ostavu, dve spavaće sobe i dva kupatila, a Adriana je ceo prostor detaljno usnimila. Terasa ima 40 metara kvadratnih, što je, realno, kao jedan stan u Beogradu.

Ako u petom mesecu ovako izgleda trening, pitanje je samo kakav će biti kad beba stigne — jer ova ekipa očigledno ne miruje.