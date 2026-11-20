Zabava

Novak Đoković je dobio i glumačku ulogu. Srpski teniser pojavljuje se u novom nastavku popularne komedije „Fokerovi – stiže snajka“, čime prvi put u karijeri debituje na velikom platnu.

U Srbiji je svečana premijera zakazana za 24. novembar u 20 časova, a film na redovni bioskopski repertoar stiže dan kasnije, 25. novembra. Ko hoće da ga vidi u društvu holivudskih imena, ima tačan datum u kalendaru.

Đoković je deo glumačke ekipe koju predvode Robert de Niro i Ben Stiler, a u filmu igraju i Ariana Grande, Oven Vilson, Blajt Daner i Teri Polo. U jednoj od scena srpski teniser pojavljuje se sa reketom u rukama, a njegova kameo uloga dolazi do izražaja u zajedničkoj sceni s glumcem Ovenom Vilsonom.

Da, dobro ste pročitali — reket je tu. Zabavno je zamisliti kako to izgleda kad neko ko je navikao na centre terena stane pred kameru u komediji.

Novi film vraća na veliko platno porodicu Foker i donosi novu seriju porodičnih nesporazuma, generacijskih sukoba i komičnih situacija. Ovoga puta u središtu priče je Henri Foker, koga tumači Skajler Đizondo, sin Grega i Pem. Njegova odluka da se oženi samouverenom, uspešnom i snažnom Olivijom, koju igra Ariana Grande, pokreće niz novih komplikacija i neprijatnih situacija.

Scenario i režiju potpisuje Džon Hamburg, koji je učestvovao i u stvaranju prethodnih filmova iz serijala. Među producentima su Džejn Rozental, Robert de Niro, Ben Stiler, Džon Lešer, Džej Roč i Džon Hamburg.

Franšiza je počela filmom „Njeni roditelji“ 2000. godine i tokom godina stekla milione gledalaca širom sveta, postavši jedna od najuspešnijih komičnih filmskih serija modernog doba.

Ostaje samo pitanje — da li Đoković ide u bioskop po svoju kartu ili čeka da mu je neko pokloni? Šalu na stranu, kameo u komediji ovog formata zvuči kao sasvim dobar potez, a i oni koji tenis ne prate imaće razlog više da obrate pažnju.