Zabava

Svetlana Ceca Ražnatović vratila se u žižu interesovanja javnosti. Njeno prvo pojavljivanje posle slučaja „Bubamara“, koji se tiče kostima njenog unuka Isaije u vrtiću, bilo je na promociji knjige „UNSEEN“ i otvaranju izložbe fotografa Miloša Nadaždina u Beogradu.

O temi zbog koje je prethodnih dana bila u centru pažnje nije želela da komentariše. Bila je dobro raspoložena i nasmejana, što su primetili svi prisutni.

Došla je sa sestrom Lidijom Ocokoljić, a njihov dolazak privukao je pažnju okupljenih. Ceca je prethodne večeri propustila promociju pevača Filipa Mitrovića zbog prehlade.

Nema tu neke mudrosti: kad te danima vuče tema o kojoj ne želiš da govoriš, izađeš tamo gde te pitaju o knjizi i fotografijama. Ceca ostaje jedna od najpraćenijih ličnosti domaće estrade, pa će se svaki njen izlazak i dalje pratiti redom — od prve slike do prvog komentara.

Alibabić: dve godine rada, deset pesama i duet sa Viki

Danijel Alibabić predstavio je novi album i istakao da je taj projekat najemotivniji do sada u njegovoj karijeri. Na promociji je sa publikom i kolegama podelio detalje o procesu stvaranja, koji je trajao pune dve godine.

Novi album donosi deset pesama i rezultat je temeljne i iscrpljujuće pripreme. Rad je bio pun izazova, ali je, prema njegovim rečima, svaki trenutak doprineo posebnoj emotivnosti materijala. Naglasio je koliko mu podrška najbližih znači.

Otkrio je i da je ostvario saradnju sa Viki, što mu je bila velika želja. Bilo je teško organizovati snimanje zbog njenog boravka u Istanbulu, ali su uspeli da realizuju projekat koji smatra posebnim, a duet je već privukao pažnju publike.

„Ko god da je čuo pesmu zna da će biti veliki hit“, rekao je Alibabić, uz napomenu da je bilo teško uhvatiti Viki pošto je u Istanbulu.

Album na kojem je radio dve godine odražava, kako kaže, oluje i brodolome kroz koje je prošao. Taj period je bio iscrpljujući, ali i izuzetno kreativan, a svaku pesmu prati posebna emocija. Kolege i prijatelji pružili su mu veliku podršku, a on je izrazio zahvalnost na razumevanju i ljubavi koju dobija.

Dve godine za deset pesama zvuči kao da je svaka od njih imala svoj život pre nego što je stigla do publike. Da li je najemotivniji ujedno i najbolji — to će reći oni koji preslušaju.

Grofica posle preokreta: „uki goshi“ i razočaranje

Jasmina Ahmić Grofica, majka rijaliti učesnice Aneli Ahmić, otkrila je svoja osećanja nakon što su Aneli Ahmić i Filip Car odlučili da ipak ostanu prijatelji u rijalitiju.

Njena reakcija došla je samo dan pošto je izrazila nadu da će Aneli ostati dosledna odluci da ne obnavlja vezu. Dan ranije je sa velikim zadovoljstvom govorila o prekidu, verujući da je ćerka konačno donela pravu odluku i da je pronašla razlog da istraje u njoj.

Situacija se, međutim, ubrzo preokrenula u Beloj kući. Aneli i Filip Car odlučili su da ostanu prijatelji, a tokom dana su viđeni kako se grle i provode vreme zajedno. Grofica nije krila iznenađenje i razočaranje.

Govoreći o tome kako bi reagovala da je prisutna u Beloj kući, izjavila je: „Zamišljam da sam tamo da bacim 'uki goshi' i onda da ga izboksam na podu...“ Naglasila je i da ne vidi šanse za skladan odnos Aneli i Filipa u budućnosti.

Tema „novi odnos Aneli i Filipa Cara“ bila je prethodnih dana u centru pažnje publike, naročito posle prekida njihove veze. Iako su mnogi očekivali da će Aneli istrajati u svojoj odluci, promena je iznenadila i gledaoce i Groficu.

Majka koja sa strane vodi bitku za ćerku uvek dobro izgleda na malim ekranima, ali Grofica je bar jasno stavila do znanja gde stoji — bez uvijanja i bez filtera.

Bogdana Ražnatović i tri sina

Bogdana Ražnatović još jednom je pokazala koliko joj porodica znači. Na svom Instagram profilu podelila je fotografiju na kojoj su oko nje sva tri sina — Isaija, Krstan i Željko.

Slika je izmamila brojne pozitivne reakcije, a „porodična sreća u domu Ražnatovića“ postala je tema dana među njenim pratiocima.

Ako je suditi po komentarima, jedna porodična fotka i dalje radi bolje od bilo kog saopštenja.