Zabava

Anastasija Ražnatović i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj, proslavili su njegov 35. rođendan u Madridu, gde žive sa sinom Ilijanom. Anastasija je na društvenim mrežama podelila nekoliko fotografija sa proslave i pokazala kako su obeležili Nemanjin rođendan.

Za tu priliku organizovali su večeru u društvu prijatelja, uz bogatu trpezu i posebno iznenađenje za slavljenika. Na stolu su dominirali specijaliteti meksičke kuhinje, a gosti su uživali u koktelima i tekili. Realno, kombinacija koja retko kad omane.

Poseban detalj večeri bio je voćni kup sa sladoledom, ukrašen svećicom i vatrometom. Sladoled i vatromet u istoj rečenici — neko je očigledno hteo da slavljenik zapamti taj trenutak. A mi smo uvek za ovakva preterivanja.

Na sam dan rođendana Anastasija se suprugu obratila emotivnom porukom. Poručila mu je koliko je zahvalna što ga ima i koliko joj znači njihova porodica, a posebno se osvrnula na njihovu ljubav i zajednički život.

„Srećan rođendan, ljubavi mog života“, napisala je, uz „Za još mnogo rođendana zajedno!“ U poruci je navela i da je Bog spojio njih dvoje jer je znao da njihova najveća radost i najviši nivo ljubavi dolaze onda kada su zajedno.

Dodala je i da ne postoji niko poput njega, da je svako ko je dobio priliku da ga upozna ogromnu sreću i da se moli da pre svega uvek bude zdrav i voljen. Zahvalila mu je i što čini da se svakog dana oseća kao princeza i što joj pokazuje kako prava ljubav izgleda.

Poručila mu je i da ne sumnja da mu je ovo najsrećniji rođendan do sada, jer je najlepši poklon već dobio — njihovog dečaka.

Anastasija i Nemanja su se u Madrid preselili nakon njegovog profesionalnog angažmana. Tamo sada uživaju u porodičnom životu, a njihov sin Ilijan na svet je došao 15. jula 2026. Dakle, Madrid, porodica i društvo — deluje da su se tamo baš snašli.

Sve u svemu, rođendan koji je imao trpezu, tekilu, vatromet i poruku od koje se pada u nesvest. Nego, recite nam — voćni kup sa svećicom i vatrometom: preterivanje ili nova rođendanska norma?