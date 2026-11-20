Zabava

Dragana Mićalović vratila se sa Tenerifa u svoj beogradski stan i poželela da u njemu napravi neke sitne promene. Deo tih promena, kojima se bavila u kasnim večernjim satima, zabeležila je na Instagramu.

Glumica je odlučila da u stan unese nove detalje — poput novih zavesa, koje je okačila sama i koje su prostoru dale novu dimenziju.

Njen beogradski stan, inače, važi za pravu oazu mira i stila u kojoj su spojeni visoka estetika i potpuna funkcionalnost.

Kada je prvi put zakoračila u sopstveni stan, Dragana nije mogla da sakrije suze, a taj trenutak podelila je sa pratiocima na Instagramu: Mojih prvih par kvadrata života… Moj dom. Moja priča.

Tom prilikom je ispričala i kroz šta je prošla: šest, sedam meseci vodila je ljutu borbu sa majstorima i prvi put prolazila kroz renoviranje. O tome je, kako je rekla, ćutala — nije znala ni njena porodica, niko sem majstora, arhitekte i prijatelja koji je snimao ceo proces. Naučila je sve, čak i šta je košuljica. Mogu da gradim sad! našalila se.

Poručila je i da još uvek nije svesna šta je postigla, da gleda te zidove, a oni gledaju nju, i da treba da prođe neko vreme da bi shvatila da je to zaista njeno.

Nove zavese su možda najmanji detalj u celoj priči, ali ih je okačila sama.

Ostaje samo jedno pitanje: da li je i garnišnu bušila sama ili je za to ipak zvala majstora?