Još promena na RTS-u: Voditeljka Dnevnika 2 je dobro poznato lice

Zabava

Dragana Anastasijević je u ponedeljak uveče vodila Dnevnik 2 na Prvom programu RTS-a. Nju već dobro znamo, jer ima iskustvo vođenja informativnih emisija, a najviše je pamtimo kao prezenterku Vesti.

Prethodnih dana, baš kao i na nekoj rijaliti sceni, Javni servis je prolazio kroz velike promene. Dnevnik 2 su ranije vodili Miljana Lazić i Mirko Mihajlović.

Ali to nije sve – su, po odluci v.d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoja Uskokovića, smenjeni urednici redakcija Dopisništva (Vesna Šiljegović), Regiona (Nikolina Rakić), „Oka“ (Gorislav Papić), Sajta (Zoran Stanojević) i Dijaspore (Suzana Gvozdenović). Takođe su smenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19:30: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić. Pre ovih turbulencija, Upravnom odboru je ostavku na mesto generalnog direktora RTS-a podnela i Manja Grčić.

Nema sumnje da je na RTS-u trenutno zanimljivije nego ikad, a mi se pitamo ko je sledeći na spisku za rokadiranje!