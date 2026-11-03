Ana Sević direktorka plakala na poslu, a pogledajte gde je sad!

Zabava

Pevačica i voditeljka Ana Sević danas živi život iz snova, ali put do estrade nije bio posut laticama ruža. Pre nego što je zakoračila na scenu i u medije, pet godina je bila direktor kancelarije i vodila jednu firmu. Iako joj je taj posao donosio finansijsku stabilnost i platu o kojoj mnogi samo sanjaju, Ana je bila duboko nesrećna.

Plačući sam išla na posao. Bila sam nesrećna do srži, priznala je pevačica, ističući da više voli sama da izabere pravi put ili sama napravi grešku. Realna drama, zar ne? Zamislite da imate fantastičnu zaradu, ali svaki dan vam je muka da odete na posao.

Srećom, želja da prati svoje snove i posveti se muzici bila je jača od hrpe evra. Prve korake ka novoj karijeri pravila je u potpunoj tajnosti, što je tek filmski potez! Bez ičijeg znanja, krišom je išla na časove pevanja kod Aleksandre Radović i prijavljivala se na audicije.

Kada je konačno presekla i rekla „adio“ direktorskoj fotelji, posvetila se pevanju i, kako kaže, od tog momenta je konačno postala srećna jer radi ono što voli. I ko ne bi bio srećan kad ga posao ispunjava, pa još kad usput stigneš do statusa zvezde!

Nakon uspeha na sceni i televiziji, Ana danas uživa u mirnom braku sa Danijelom Nedeljkovićem, trudeći se da privatni život drži dalje od očiju javnosti. A kad vidite gde i kako žive, jasno je zašto! Poseduju jednu od najskupljih nekretnina u Beogradu, koja ima unutrašnji bazen i palme u dvorištu – bukvalno oazu. Plus, vozni park od 400.000 evra. Život, da se ne lažemo, bolji nego u Diznijevom crtaću.

Sad nam je jasno zašto je presekla sa kancelarijom. Kancelarija vs. bazen i palme – pa dobro, šta vi mislite, da li se isplatilo?