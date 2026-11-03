Karlo Ječminek napustio Elitu: izbačen u noći izbacivanja

Zabava

Voditelj Elite, Darko Tanasijević, u ponedeljak uveče je stigao na imanje u Šimanovcima i odmah pozvao nominovane takmičare da se okupe u diskoteci. Nije bilo sumnje – došlo je vreme za izbacivanje!

Pre nego što je saopštio sudbinu ukućana, Veliki šef je za nominovane pripremio igricu. Zamislite samo: njih troje treba da stave kartonsko lice na glavu i onda, bez da vide, pokušaju da spoje delove lica na pravo mesto. Zvuči haotično, zar ne? Ipak, u toj zabavnoj zbrci pobedu je odnela Kristina Petrović, što ju je bar na kratko spasilo neizvesnosti.

Nakon igrice, Darko je obelodanio rezultate glasanja i objavio da Elitu napušta Karlo Ječminek. Karlo je bez odlaganja napustio imanje i zaputio se u studio na prvi intervju.

Ovo izbacivanje nije samo još jedno u nizu. Karlo Ječminek i Uroš Stanić bili su u prvoj javnoj muškoj gej vezi u Srbiji, koja je neretko imala trzavice.