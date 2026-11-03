Anastasija Ražnatović kupila gajbu u prestonici: Viki Miljković ulazi u akciju sređivanja!

Zabava

Anastasija Ražnatović, poznata pevačica, ovog puta je iznenadila javnost. Mlada Ražnatovićka pazarila je stan u Beogradu, i to na jednoj od najtraženijih i najatraktivnijih lokacija u prestonici. Ruku na srce, ko se u njenim godinama uopšte usuđuje da razmišlja o sopstvenoj nekretnini, a kamoli da je kupi? Anastasija je odlučila da uloži novac u sopstvenu nekretninu. Bravo, Anastasija, mi ti želimo sreću i samo da uživaš!

A sad ide ono što nas je tek oborilo s nogu! Zamislite, za celokupan posao oko kupovine, a pogotovo za uređivanje i opremanje ovog, sigurni smo, prelepog doma, Anastasija je poverenje ukazala – pazite sad – dugogodišnjoj porodičnoj prijateljici i koleginici, Viki Miljković! Da, dobro ste čuli, Viki, folk pevačica i vlasnica agencije za nekretnine, biće glavna i odgovorna za „makeover“ Anastasijinog stana. Ko bi rekao da Viki ima tako širok spektar talenata? Od mikrofona do kvadrata, nema šta!

Viki, naravno, nije krila svoje oduševljenje zbog ovog velikog uspeha mlade pevačice. Njena izjava nam je stvarno ugrejala srce: „Lepo je da ima nešto svoje. Anastasija je divna, mlada i uspešna devojka i izuzetno mi je drago zbog nje. Kupila je stan u Beogradu, a mi ćemo se uskoro baciti na opremanje i uređenje tog prostora.“ Dakle, pripreme za totalnu transformaciju enterijera kreću uskoro. Jedva čekamo da vidimo kako će Anastasijin stil, uz Vikiinu magiju, zasijati u punom sjaju.

I da ne mislite da je u pitanju tamo neki običan stančić – ma kakvi! Šapuće se da je nova gajba smeštena u nekom od luksuznih naselja, što znači da će sve prštati od elegancije i skupih detalja. Biće opremljen po najvišim standardima i najnovijim trendovima enterijera, tako da očekujemo pravi mali raj za život. Viki i njen tim su obećali da će se potruditi da svaki detalj bude apsolutno prilagođen Anastasijinom ukusu.