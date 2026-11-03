Jovana Đorđević pokazala lice u modricama: Šta joj se desilo mesec dana posle tretmana?

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Jovana Đorđević, manekenka koju mnogi znaju kao suprugu nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Filipa Đorđevića, opet je u centru pažnje. Ovog puta, Jovana je javno progovorila o neprijatnim posledicama estetskog tretmana, a njena priča je baš naterala sve da se zamislimo.

Na svom Instagram profilu objavila je fotku bez trunke šminke, gde su se jasno videli tamni podočnjaci i neke čudne promene na koži lica. Ali to nije sve – podelila je i snimak koji je nastao odmah posle intervencije, na kom su joj područja ispod očiju bila u modricama i podlivima. Ko bi rekao da je jedna, naizgled bezazlena intervencija, mogla ovako da krene po zlu?

Jovana je objasnila da je bila na tretmanu koji podrazumeva ubrizgavanje određenih supstanci, ali, eto, oporavak je prošao daleko teže nego što je mislila. Modrice su se zadržale skoro mesec dana, a kad su one konačno prošle, na scenu je stupila hiperpigmentacija. Sad se Jovana obratila pratiocima za pomoć, jer stvarno ne zna kako da se reši ove nove muke.

„Nedavno sam bila na tretmanu sa injekcijama koji mi je ostavio zaista teške modrice ispod očiju, a to je trajalo skoro mesec dana. Nažalost, modrice su sada za sobom ostavile hiperpigmentaciju. Da li neko zna kako mogu ovoga da se rešim?“, požalila se Jovana, a njena objava je, naravno, pokrenula pravu lavinu komentara i razgovora o tome šta sve estetske procedure mogu da donesu. Pratioci su joj, što je super, odmah pritekli u pomoć sa podrškom i podelili svoja iskustva.

Životne bitke: Izazovi sa kojima se suočavala ranije

Međutim, ovo Jovana, nažalost, nije prvi put da se suočava sa ozbiljnim izazovima kada je reč o njenom izgledu i zdravlju. Njen život je obeležila jedna stravična nesreća koja se desila 2012. godine, kada je zadobila opekotine na čak 60 odsto tela.

Lekari su se tada borili za njen život, a roditeljima su saopštili da se pripreme na najgore. Jovani su u tom teškom stanju otkazivali bubrezi i pluća, a rizik od infekcija je bio ogroman.

Jovana je o tom periodu ranije govorila u podkastu „Why so serious“, gde se prisetila koliko joj je bilo teško da prihvati sve promene koje su nastale nakon izlaska iz bolnice. „U 2012. godini kada sam imala nesreću koju sam imala dobila sam opekotine na 60 odsto tela, tada mi se promenio izgled i samopouzdanje. Sada mi nije žao, da se to nije desilo, verovatno ne bih upoznala Filipa i imala troje dece. Ja sam tu nesreću jedva preživela. Otkazivali su mi bubrezi i pluća, imala sam veliki rizik od infekcija. To je prvo što je doktorka rekla mojim roditeljima: Spremite se na najgore jer je verovatnoća da vaša ćerka ovo preživi zaista mala.“

„Kada sam izašla iz bolnice to je imalo veliku težinu jer sam shvatila da sam previše fokusirana na stvari koje me nigde neće dovesti, mnogo sam se izgledom opterećivala. Jedini period gde sam imala krizu identiteta je kada sam se vratila iz bolnice, došla sam kući bez kose, sa 10 kilograma manje i ljubičastom kožom“, kroz suze je dodala Jovana, priznajući koliko joj je i danas teško da priča o tome. Nije mogla da se poistoveti sa osobom koju je videla u ogledalu, što je zaista strašna stvar koja, kako kaže, može ili da te slomi ili da te ojača.