Amidžići opet na tapetu: Dok Perun slaže vozni park, Mina ratuje zbog usana!

Zabava

Mina Naumović, supruga popularnog voditelja Ognjena Amidžića, raznežila je i oduševila svoje pratioce novom objavom na Instagramu, direktno iz porodičnog doma. Ona je podelila fotografiju koja prikazuje pravu malu magiju iz njihove dnevne sobe, a u prvom planu je – san svakog dečaka!

Reč je o impresivnom „voznom parku“ njihovog sina Peruna. Sto je doslovno preplavljen igračkama: flota od čak osamdesetak malih automobila, građevinskih mašina i omiljenih junaka na točkovima formirala je pravu kolonu oko visoke kule od kockica. Mali Perun je, kako se vidi na slici, već bio u punom zanosu nove igre, i priznajemo, mi smo se isto zaneli!

Ipak, dok Perun uživa u svojoj kolekciji, Mina je ranije bila predmet komentara zbog svog izgleda. Podsetimo, ona je ranije bila meta komentara na Tviteru, pogotovo kada su njene usne bile u pitanju.

Tviteraši je nisu štedeli: „Je l' ova sponzoruša stvarno misli da će neko da joj poveruje da je sva prirodna i na nema ništa urađeno, pa čak ni usta? Važi evo poverovali smo“, pisalo je u jednom komentaru koji je Mina javno podelila. Drugi su bili još „kreativniji“: „Ova Ognjenova se ubi da nam svima dokaže kako ima 'prirodne' usne, pa kači čukunbabu, navrbabu, kurđela, askurđela na Instagram da svi vidimo taj gen.“ Auć!

Naravno, Ognjen Amidžić je uvek tu da stane u odbranu svoje lepše polovine, tvrdeći da je Mina sto odsto prirodna. „Verovali ili ne, 100 % prirodna. Ni 1% gmo, fileri i plastika. Pošto čitam koješta, a ne volim nepravdu“, rekao je jednom prilikom. A na pitanje o ustima, jasno je poručio: „Rekao sam sve. Samim tim i usta. 100%.“ Nema tu dileme.

Perunov vozni park je nešto o čemu se sigurno ne raspravlja – to je čista sreća na točkovima.