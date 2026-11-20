Zabava

Nadica Ademov napunila je 30 godina. Rođendan je proslavila u sredu, 18. novembra, a društvene mreže tog dana bile su preplavljene čestitkama.

Među prvima su joj najlepše želje uputili članovi porodice, prijatelji i kolege sa estrade. Nadica se pohvalila i pažnjom supruga, koji ju je iznenadio buketom crvenih ruža — oduševljenje nije krila, pa je cveće pokazala i svojim pratiocima.

Ipak, najviše pažnje privukla je emotivna čestitka njenog brata Bubija Ademova. „Srećan rođendan, sestro...“, počeo je, a onda dodao: „...ja sam tu uvek i zauvek uz tebe. Volim te.“

Njegove reči raznežile su mnoge, a jasno je da Nadica ovaj jubilej dočekuje okružena ljubavlju najbližih.

I to je, ruku na srce, sasvim dovoljno za tridesete. Biste li vi za 30. rođendan pre izabrali buket ruža ili poruku od brata?