Zabava

Goga Sekulić objavila je niz provokativnih fotografija i snimaka, a uz njih je stigla i najava nove pesme. Pevačica je pozirala pred kamerama u izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim — halteri i uski korset odradili su svoj deo posla.

Korset je istakao njenu figuru, dok je ostatak kombinacije dodatno naglasio obline. Za ovu priliku posebno je vodila računa o izgledu, pa je odabrala upečatljivu šminku i frizuru koja se savršeno uklopila uz izazovno izdanje.

Ali stajling je samo deo priče. Provokativnim fotografijama i snimcima Goga je najavila novu pesmu, a uz novi zvuk publici je rešila da ponudi i atraktivan vizuelni nastup. Čini se da je povratak na muzičku scenu odlučila da isprati u velikom stilu, a to je, priznaćemo, prilično dobra strategija.

Njeni pratioci imali su priliku da vide izdanje u kojem je pevačica pokazala samopouzdanje i zanosne obline, a nema sumnje da je zagolicala maštu publike i najavila ono što priprema na estradi.

Kako se navodi, radi punom parom i uživa u projektima sa svojim timom.

Šta vi mislite, je li najava uspela?