Zabava

Srpski glumac Stefan Kapičić deo je velikog glumačkog ansambla u igrici "Grand Theft Auto VI", u za sada nepoznatoj ulozi. Da, dobro ste pročitali — naš čovek je u ekipi naslova koji bi mogao da postane najveće medijsko "lansiranje" svih vremena.

Priča ima i simpatičnu pozadinu. Fanovi te igre godinama su pravili modove koji ubacuju Deadpoola u igricu. U novom nastavku on se ne pojavljuje, ali postoji mala veza sa Marvel franšizom — i to baš preko Kapičića.

Kapičić je prethodno igrao Colossusa u tri filma o Deadpoolu, uključujući i Deadpool & Wolverine, koji je zaradio 1,3 milijarde dolara. Za njega je ta franšiza dugo bila prepoznatljivost u Holivudu. Ali, kako stvari stoje, to više nije najveća franšiza u kojoj učestvuje.

Prva nedelja prodaje GTA VI sigurno će nadmašiti ukupnu zaradu sva tri filma o Deadpoolu, a očekivanje je toliko veliko da radnici širom sveta planiraju da uzmu slobodan dan kako bi igrali igru. Unapred prodati primerci igre već su izdavačkoj kući Rockstar doneli 1,7 milijardi dolara.

A Kapičić ne miruje. Uskoro se pojavljuje u filmu sa Kijanuom Rivsom pod nazivom Shiver, koji će objaviti Warner Bros.

Uloga u GTA VI za sada ostaje misterija, pa ćemo verovatno mesecima da nagađamo koga glumi. Deadpool u igrici — ne. Naš čovek u igrici — da. Ako to nije dovoljan razlog da se GTA VI čeka, ne znam šta je.