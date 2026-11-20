Zabava

Pevač i šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, potvrdio je da ga je Jelena Karleuša blokirala na društvenim mrežama. O tome je prvo obavestio javnost preko svog Instagram storija, a onda je o svemu progovorio i pred koncert Mire Škorić.

Nije krio da je razočaran. „Blokiran sam svuda... prvo me blokirala Ceca, sada Jeca... samo mi je sve to fuj“, rekao je, uz napomenu da ne želi da Mirin koncert pretvori u priču o sebi i Karleuši.

Kaže i da ne zna šta se dogodilo. „Stvarno sam šokiran, nadam se da postoji dobar razlog...“, rekao je i dodao da se neće oglašavati dok ne sazna razlog, a za detalje je uputio na Karleušu.

Ono što ide u njegov prilog jeste da nije prvi. Pre njega je Karleuša raskinula prijateljstvo sa dugogodišnjim saradnikom Zoranom Birtaševićem. Boki je pomenuo i da ga je ranije blokirala Ceca.

Do objašnjenja, ako ga uopšte bude, ostaje ono što je Boki i sam predložio — pitajte nju.