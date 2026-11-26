Zabava

Film „Mraz“, koji je režirao i napisao Pavle Vučković, konačno dolazi pred domaću publiku. Premijera je zakazana za sredu u 21 čas u mts dvorani, u okviru Festivala autorskog filma (FAF), dok je druga projekcija planirana za četvrtak, 26. novembra, u 21.30 časova u Kinoteci. Pre nego što je uopšte stigao kod nas, film je već napravio ozbiljan prtljag: osvojio je priznanje Méliès d’Argent za najbolji evropski film na festivalu fantastičnog filma u švedskom Lundu, a svetsku premijeru imao je u glavnom takmičarskom programu festivala Sitges, koji je jedan od najbitnijih za horor i fantastiku.

Od detektivske istrage do nadrealne bajke

Priča nas vodi na mesto gde racionalni zakoni jednostavno prestaju da važe, dok se atmosfera sablasnog i drevnog polako uvlači u kosti. Glavna junakinja je detektivka Mirjana koja dolazi u malo mesto kako bi istražila nestanak jedne devojke. Međutim, vrlo brzo primećuje da meštani i dalje žive po starim verovanjima i sujeverjima. Ono što na početku izgleda kao klasična misterija, ubrzo se pretvara u nešto nadrealnije, opasnije i zavodljivije.

Zanimljivo je da se ceo film zapravo oslanja na dekonstrukciju žanra. Dok pratimo razvoj istrage, detektivka ne uspeva da dođe do konkretnih zaključaka, a svi dokazi na koje nailazi osporeni su i objašnjeni lokalnim sujeverjem. To je za nju, kao za osobu koja se oslanja na logiku i racionalnost, potpuno frustrirajuće. Kako film odmiče, žanr detektivske priče gubi smisao, a njen doživljaj realnosti se menja. Potraga se polako gubi u introspektivnoj bajci u kojoj se junakinja zapravo suočava sa samom sobom.

Inspiracija iz istočne Srbije i zmaj koji ljubi

Sve je počelo od mita iz istočne Srbije na koji je Pavle naišao pre više od 15 godina. To se desilo dok je radio spot za bend Divert iz tog kraja, čija je pesma, po temi i podneblju, bila okidač da potraži vlaška predanja. Taj specifični mit govori o zmaju koji uzima ljudski oblik i pronalazi ljubavnika među ljudima. U jednom selu, zmaj se pojavio kao devojka, a odnos sa mladićem bio je toliko intenzivan da je on potpuno izgubio interesovanje za stvarnost. Njegova majka je, pokušavajući da ga spase, ubila zmaja, ali je sin sledećeg dana potpuno poludeo jer je shvatio da je izgubio tu ljubav.

Celo selo tada prekrio je rani mraz, što je jasna aluzija na zaustavljanje života, prekid odrastanja i ubijanje prirodnog zakona. Upravo taj mit je poslužio kao inspiracija za film, koji zapravo govori o istom događaju, ali nam ga prenosi kroz oči detektivke koja sprovodi istragu.

Kako je triler postao autorski projekat

Kombinacija žanrova nije slučajna, već rezultat određenih okolnosti. Pavle je prvobitno pisao priču o detektivki u istočnoj Srbiji za konkurs HBO Adria za razvoj serije. Međutim, HBO Adria je tada odbila dosta projekata sa ženama detektivkama jer je tema bila previše popularna. Zbog toga je odlučio da od te priče napravi film, čime su se spojili mit o zmaju i detektivska istraga.

Sukob racionalnog i logičnog sa iracionalnim i magijskim je, prema rečima režisera, najjači adut filma. Iako je prelazak iz jednog žanra u drugi bio težak u montaži i režiji, on je bio neophodan. Inspirisan filmom „Avantura“ Mikelanđela Antonionija, Vučković je zaključio da je legitimno potpuno promeniti tok priče i prebaciti se iz jednog žanra u drugi, sve dok ostajemo uz glavnu junakinju. Zapravo, ceo proces detektivke je metafora za njegov sopstveni proces i suočavanje sa samim sobom.

Pavle Vučković je i ranije privukao pažnju kratkim filmovima „Trči zeko, trči” (2003) i „Minus” (2007), za koje je dobio nagrade u Kanu, dok je njegov prvi dugometražni film „Panama” premijerno prikazan u zvaničnoj selekciji Kanskog festivala 2015. godine.