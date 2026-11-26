Zabava

Mira Škorić je prošla kroz pravu dramu kada je odlučila da potpuno nenajavljeno poseti svog tadašnjeg izabranika, bogatog biznismena iz Nemačke. Plan je bio jednostavan – htela je da ga iznenadi, ali je scena koju je zatekla pri otvaranju vrata njegovog stana u Berlinu bila sve samo osim slatka.

Pevačica je zatekla svog partnera u krevetu sa drugim muškarcem. Reakcija je bila trenutna: Mira mu je odmah vratila prsten i otišla, ali je u toj situaciji doživela neverovatan šok i bes.

„Toliko sam povređena bila, da sam u tom trenutku imala pištolj kod sebe, ubila bih ih obojicu!“, priznala je pevačica. Mira je opisala kako je nakon ove jezive scene jednostavno izgubila veru u ljubav. Bacila mu je prsten, okrenula se i otišla.