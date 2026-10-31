Luka Dončić veseljak i fan etno muzike? Tea Bilanović PROGOVORILA o odnosu sa poznatim košarkašem!

Zabava

Pevačica Tea Bilanović, poznata po svom albumu „Random“, privukla je veliku pažnju medija i fanova, a posebno kada je njenoj promociji prisustvovao otac jednog od najvećih imena svetske košarke, Luke Dončića. Mnogima je bilo čudno odakle ta veza, a Tea je sada, u emisiji „Minsko polje“, razjasnila sve. Luka Dončić je jedan od najpoznatijih košarkaša današnjice.

Promocija pod lupom javnosti – i 200.000 evra?!

Kad pevačica lansira novi album, svi očekuju feštu, ali promocija Teinog albuma „Random“ je izazvala pravi haos na mrežama! Glavni razlog? Pojava oca čuvenog Luke Dončića! Naravno, odmah su krenula nagađanja – šta, ko, kako, odakle se znaju?! Voditeljka Sanja Arsić je u emisiji „Minsko polje“ podsetila Teu na sve te priče, uključujući i navode o nekim ciframa od 200.000 evra, ali i na opšte interesovanje za Dončićevog tatu. Svima je bilo jasno da tu nešto „miriše“, a znatiželja je bila na vrhuncu. Kad se spoje estrada i svetski sport, drama je zagarantovana, zar ne?

Od „Randoma“ do Slovenije: Kakav je zaista odnos sa Dončićima?

Tea nije dugo okolišala, već je sve iznela na tacni! „Pa, u okej smo odnosima, ja sam pevala i kasnije Luki Dončiću u Sloveniji“, otkrila je pevačica, i tako potvrdila ono što su mnogi samo naslućivali – da tu ima nešto više od puke slučajnosti. Ipak, odmah je spustila loptu i razjasnila da sa porodicom Dončić nema „nikakav bliski kontakt“, odnosno da nisu u onim, znaš, kućnim i neraskidivim prijateljstvima. Susret se desio „preko nekih prijatelja njihovih prijatelja“, što je, budimo realni, najčešći put do novih poznanstava u svetu šoubiznisa. Ali, priznala je da joj je bilo „mnogo drago“ što su bili na njenoj promociji. Zamisli samo – otac svetske zvezde dođe da te podrži! Vrh! Još kaže da njegov tata obožava baš njenu pesmu „Random“ i da mu je zato bilo drago što je došao. E, pa to se zove podrška!

Luka kao pravi veseljak: Šta se traži na privatnoj žurki superstarova?

Priča se tu ne završava! Tea je otkrila da je nakon promocije nastupala na privatnom slavlju na kojem je bio i sam Luka, a pevala mu je i u Sloveniji. I tu je bio pravi spektakl, po svemu sudeći! Voditeljku Sanju Arsić je, naravno, zanimalo i kakav je Luka za provod, muziku i – naravno – bakšiš! Tea je bila iskrena i rekla da je košarkaš „veseljak“ i da on, zajedno sa svojim društvom, „poštuje muziku mnogo“. E, to nam je drago da čujemo! Nema ništa gore od zvezda koje se prave važne i ne poštuju umetnike. Dakle, Luka je pravi igrač i van terena kad je reč o zabavi!

Misteriozna etno pesma koja je Luku Dončića bacila u trans!

Ali, ima jedan detalj sa te privatne žurke koji je posebno zanimljiv! Luka je tokom večeri uporno tražio istu etno pesmu, i to 10 puta! Samo što se pevačica, ni pod razno, nije mogla da seti naziva te pesme! „Ne mogu da se setim, imao je jednu etno pesmu koju ja nisam ni znala. Znam da mu je omiljena jer je to veče tražio 10 puta“, ispričala je Tea. Zamisli, svetska košarkaška zvezda, a dušu mu greje neka etno pesma čiji naziv ni pevačica ne zna! To je čista bruka! Baš nas zanima koja je to pesma u pitanju i da li će nam Luka nekad otkriti tu tajnu.

Da li će Tea možda snimiti obradu te tajanstvene etno pesme, specijalno za Luku, ili je to samo jedna od onih priča koje će zauvek ostati u magli etno dima?