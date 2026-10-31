Ovako Hani izgleda u šezdesetim: Ćerka podelila sliku nekadašnje zvezde devedesetih!

Zabava

E, pa ko bi rekao! Nakon što je godinama bila totalno van radara, ćerka vlasnika „Pinka“ Željka Mitrovića i nekadašnje pop zvezde Sonje Mitrović Hani, Sandra, iznenadila nas je slikom sa večere. Pokazala je kako njena mama Hani, poznata po hitu „Otkini bejbe“, izgleda u svojim šezdesetim godinama!

Hani je devedesetih razvaljivala estradu, nema ko nije pevao „Otkini bejbe“! A onda, bum – nestala. Već dugi niz godina je potpuno van domašaja medija i reflektora.

Sećate se, pre nego što je Pinkov gazda Željko Mitrović stao na ludi kamen sa suprugom Milicom, bio je oženjen upravo Sonjom. Zajedno imaju dvoje dece, ćerku Sandru i sina Aleksandra.

I što je najjače, izgleda da su i posle razlaza ostali u top odnosima. Željko nikad nije krio koliko ceni i poštuje majku svoje dece. Svojevremeno joj je na mrežama posvetio emotivnu rođendansku poruku.

Poruka je nosila naslov „Danas je rođendan mojoj bivšoj supruzi Sonji!“. Mitrović je tada napisao: „Draga moja Sonja, srećan ti rođendan i da mi budeš zdrava, i vesela još bar 240 godina! Ti si svakako jedna od najznačajnijih ljudi u mom životu! Čak i kada sam ti život iskomplikovao ti si to uzvratila tako što si spasila moj život, u Flensburgu, jer Nada Basara je tvoja tetka, a ne moja!“

A tek ono što je usledilo! „Uvek ću brinuti i voditi računa o tebi, našoj deci, našim unucima i svakako praunucima, čukununuci će do tada moći i sami! Nikad ne zaboravi MNOGO TE VOLI TVOJ ŽEX! P.S. Pomerio sam let da bih stigao na tvoj rođoš večeras! Vidimo se!“, poručio je Žex, obećavši joj bezuslovnu podršku.

Znači, čak i kada je život komplikovan, prava podrška ne izostaje. Drago nam je da vidimo da je bar neko uspeo da „razvod“ pretvori u „zauvek prijatelji“.