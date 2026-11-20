Zabava

Katarina Lazić, supruga folkera Darka Lazića, prvi put je javno govorila o bivšem mužu, razvodu i odnosu sa Darkom. Gostovanje u podkastu iskoristila je da ispriča detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti – prisetila se kako je izgledala njena i Darkova ljubav, zbog čega su se rastali i kako ih je život ponovo spojio.

Priznala je i da je sa Darkom obnovila kontakt dok je još bila u braku. Nije joj, kako kaže, bilo lako da se nosi sa njegovim ljubavnim vezama i ženidbama.

– To mi nije bio lak period. Teško sam podnosila njegove ženidbe. Uvek sam mislila da je to to i da se skrasio... On je uporno govorio kako on mene i dalje voli, ali je uporno bio sa drugim ženama – ispričala je.

– Ja sam plakala i govorila: „Ali zašto onda nisi sa mnom?!“

U ispovesti je otkrila i koliko su je pojedini događaji iz prošlosti emotivno pogodili.

Otvoriti ovako nešto prvi put nije mala stvar, a Katarina je to izgovorila bez uvijanja. Da li ste znali da je iza svega bilo ovoliko suza?