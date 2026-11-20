Zabava

Dara Bubamara, jedna od najprepoznatljivijih pevačica domaće estrade, nikad nije krila da je put do uspeha bio težak. Iza skupocenih automobila, luksuznih putovanja i garderobe poznatih modnih brendova stoji priča o devojčici koja je odrasla u skromnim uslovima, a čiji su roditelji često pozajmljivali novac kako bi podržali njen talenat. O svemu tome govorila je više puta.

Detinjstvo bez džeparca

Porodica je prolazila kroz ozbiljne finansijske probleme, a bilo je perioda kada nije mogla da priušti ni stvari koje su njenim vršnjacima bile sasvim uobičajene. Nije bilo odlazaka u restorane, skupocenih poklona ni novca za svakodnevni džeparac. Obroci su se pripremali kod kuće, a pevačica pamti i dane kada je tokom školskog odmora odlazila kući kako bi nešto pojela. Dešavalo se da se jede hleb i mast.

„U životu sam zaradila više od milion evra, a nekad nisam imala ni za osnovne stvari“, govorila je.

Posebno je isticala koliko se način odrastanja današnje dece razlikuje od njenog detinjstva — deca su, po njenim rečima, potpuno drugačija i moraju da imaju sve i odmah.

Mama je šila, drugarice pozajmljivale odeću

Ljubav prema muzici pojavila se još u najranijem detinjstvu. Bila je temperamentna, energična i volela je da nastupa pred drugima, a njen talenat prva je primetila učiteljica. Odmalena je maštala o velikoj muzičkoj karijeri, a najveći uzor bila joj je Lepa Brena.

Porodica nije imala dovoljno novca da finansira sve što je bilo potrebno za početak karijere. Majka je zato pronalazila različite načine da joj pomogne — pozajmljivala je novac za putovanja u Beograd na audicije, šila joj je odeću i snalazila se kako bi Dara na nastupima izgledala pristojno. Dešavalo se i da garderobu pozajmljuje od drugarica.

Koliko su se roditelji zapravo žrtvovali, saznala je tek mnogo godina kasnije. Majka je, kako je ispričala, bila u dugovima do guše, ali se isplatilo.

Od punta do mercedesa

Dara je veoma rano počela profesionalno da nastupa, iako njen otac u početku nije bio oduševljen tom odlukom. Prekretnica se dogodila kada je šef benda „Dara Bubamara“ čuo za talentovanu devojku iz Novog Sada i ponudio joj tri puta veći honorar od onog koji je dobijala do tada. Naziv benda joj se u prvi mah uopšte nije dopao, a Saša Popović je kasnije umeo da kaže da su Dara Bubamara i Lepa Brena dva najzvučnija imena na estradi.

Kako su nastupi postajali sve češći, rasla je i zarada. Već sa 18 godina kupila je prvi automobil, „punto“, a nedugo zatim i novi „mercedes“. Kupovina prve nekretnine bio je poseban trenutak, jer je tada pomislila da je ostvarila sve što joj je potrebno. Ubrzo je shvatila da estrada donosi neprestanu borbu za uspeh i opstanak — borila se, kako je govorila, i sa ljudima kojima nikad ništa loše nije učinila.

„Koksinel“, stan za oca i trošenje bez žaljenja

Zahvalnost roditeljima pokazala je i konkretnim delima: otkupila je stan u kojem njen otac živi od firme u kojoj je radio, a zatim ga renovirala. Novac, kako je pričala, ne troši isključivo na sebe.

O njenoj zaradi i imovini godinama se govori u javnosti, a ona ni sama ne krije da voli luksuzan život. Prema podacima iz Agencije za privredne registre, njena firma „Koksinel“ iz Novog Sada, preko koje posluje kao estradna umetnica, tokom 2023. godine ostvarila je poslovne prihode od približno 73.800 evra. Od tog iznosa trebalo je pokriti troškove poslovanja, među kojima su bili izdaci za saradnike, gorivo i druge obaveze. Poslovni rashodi iznosili su oko 15.150 evra, poreska obaveza bila je približno 7.000 evra, a prijavljena dobit nakon oporezivanja oko 51.800 evra. Kada se taj iznos podeli na dvanaest meseci, dobija se približno 4.300 evra mesečno, ali je važno naglasiti da je reč o dobiti firme, a ne nužno o ličnoj mesečnoj zaradi pevačice.

Dara je ranije govorila i o kupovini dodatnih nekretnina, ne otkrivajući uvek njihovu lokaciju i vrednost. Ne krije da voli skupocenu garderobu, automobile, putovanja i restorane, kao ni da je spremna da potroši velike sume kako bi sebi i bliskim ljudima priuštila zadovoljstvo.

„Zaradila sam milione i sve sam potrošila!“ — rekla je, dodajući da mnogo radi i da ima pravo da troši na putovanja i odeću.

Od hleba i masti do punta, mercedesa i stana za tatu — takva priča se ne čuje svaki dan.