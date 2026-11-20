ترفيه

الفنانة دينا الشربيني، اللي كلنا نحب نتابع جديدها، صرحت إن مشاركتها في «موسم الرياض» تجربة فنية تسعدها بكل مرة، تقول إن فريق مسرحية «علمي علوم» بذل جهد جبار وتعب كثير عشان العرض يطلع بأحلى صورة، وهذا اللي يخلي الجمهور يستمتع صح.

وكشفت دينا أن المسرحية فيها طابع استعراضي قوي، وهذا الشي اللي خلاها تتحمس لها من البداية. واثقة بأن الجمهور يحب هالنوع من العروض لما يتقدم صح وبصورة متكاملة. وتشوف إن الشغل الاستعراضي يعطي الممثل مساحة أكبر للإبداع والتعبير، ويضيف للمسرح أبعاد فنية تخلي التجربة أحلى بكثير. يعني المسرحية هذي شكلها بتولع الدنيا!

هذا التعاون المتجدد بين دينا الشربيني والمخرجة بتول عرفة، بعد عمل مسرحي سابق جمعهم، واضح إنه جاب نتيجة. تقول إن التفاهم والانسجام الفني بينهم خلا تفاصيل العرض وطريقة تقديمه. يا سلام على الشغل اللي فيه روح!

والأكيد إن دينا مرة مبسوطة بالإقبال على المسرحية، خصوصًا أن عروضها تمتد لأربعة أيام. هذا الإقبال على التذاكر يعطي الفريق شعور بالفخر والسعادة، ويأكد إن كل الجهد اللي انحط في العرض كان يستاهل. ووجهت شكرها لـ«الهيئة العامة للترفيه» على دعمها للأعمال المسرحية وجهودها الكبيرة اللي لتطوير التجربة الترفيهية وإسعاد الجمهور. يعني بصراحة، مين ما يحب المسرحيات اللي فيها كل هالكم من الطاقة والحماس؟