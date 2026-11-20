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استضافت مدينة مومباي الهندية النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز Earthshot Prize 2026 البيئي العالمي في 17 نوفمبر 2026، وهي المرة الأولى اللي تستضيف فيها الهند هذه الفعالية. الحفل هذا جذب اهتماماً عالمياً واسعاً، وحضره ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وأميرة ويلز كيت ميدلتون، ومعاهم نخبة من نجوم بوليوود وشخصيات عالمية. المبادرات البيئية والابتكار عشان مستقبل أفضل كانوا أساس الحفل، بس ما فيه أحد قدر يتجاهل جمال النجمات اللي كان كلام ثاني.

نجمات بوليوود: ملكات الإطلالات الجمالية

ما كان الاهتمام بس بالرسالة الإنسانية والبيئية للحفل، بالعكس، الأنظار كلها راحت للإطلالات الجمالية اللي خطفت العقول. نجمات بوليوود تألقن بلمسات مكياج وتسريحات شعر متنوعة، كل وحدة عكست أسلوبها الخاص، وصراحةً شفنا كل شيء: من الأنوثة الناعمة للفخامة الهندية والجرأة العصرية.

سونام كابور: كلاسيكية عصرية بلمسة بوليوودية

سونام كابور ما تمزح لما يتعلق الموضوع بالجمال. اختارت لوك يجمع بين الأناقة الهندية الكلاسيكية واللمسات العصرية الجريئة. مكياجها كان سموكي يبرز جمال عيونها بظلال بنية غامقة مدموجة بأسود، مع تحديد واضح للعين وآيلاينر مجنح يوسع النظرة، ورموش كثيفة وحواجب محددة صح. بشرتها كانت مشرقة وموحدة مع توريد خدود ناعم، وروج وردي نيود هاديء أعطى توازن للوك كله. الشعر كان أملس ولامع بفرق وسطي دقيق، مسحوب للخلف عشان تبرز ملامحها وتتناغم مع مجوهراتها الهندية الفخمة. يعني لوك يقول: أنا فخمة بس بنفس الوقت عصرية.

خوشي كابور: نعومة وأناقة على أصولها

خوشي كابور مشت على خط النعومة والأناقة الكلاسيكية. اختارت مكياج ترابي بألوان دافئة، ظلال عيون بنية وبرونزية خفيفة، تحديد عين ناعم، ورموش بارزة عززت جمال نظرتها الهادية. بشرتها كانت موحدة ومشرقة بلمسة مخملية، مع توريد خفيف للخدين وروج وردي أعطى شفايفها مظهر طبيعي وجذاب. تسريحة الشعر كانت كعكة منخفضة ومشدودة للخلف بأسلوب مصقول، مع فرق جانبي خفيف. هاللوك أبرز ملامح وجهها وأعطاها رقي وهدوء، كأنها أميرة خارجة من قصة خيالية.

ميرا راجبوت: برونزية ساحرة وسلسة

ميرا راجبوت كانت خيارها المكياج البرونزي اللي يبرز الملامح بأسلوب أنثوي هادي. ظلال عيون بدرجات البني والبرونزي، تحديد ناعم للجفون العلوية والسفلية، ورموش كثيفة أعطت عمق لنظرتها. بشرتها كانت مشرقة بلمسة برونزية دافئة مع تحديد خفيف لعظام الخدين. الروج كان نيود بني بلمسة ساتانية عززت جمال المكياج الطبيعي. شعرها كان منسدل على طوله بفرق وسطي واضح، بتصفيف أملس وناعم مع تموجات خفيفة على الأطراف، هالستايل أعطاها انسيابية وأناقة بسيطة تتناغم مع لون فستانها الأزرق اللافت. لوك كله على بعضه يقول: أنا طبيعية وجميلة بدون مبالغة.

راكول بريت سينج: سموكي آيز تخطف الأنفاس

راكول بريت سينج اختارت مكياج جذاب ارتكز على العيون السموكي بدرجات البني الغامق والأسود. تحديد واضح للجفون ورموش كثيفة أبرزت عمق نظرتها وأعطت عيونها حضوراً قوياً وملفتاً. بشرتها كانت مشرقة بلمسات برونزية دافئة، مع إبراز عظام الخدين بإضاءة ناعمة. الروج كان وردي نيود بلمسة لامعة أعطى نعومة وتوازن للمكياج القوي. تسريحة الشعر كانت رفعة عالية بس ما كانت مشدودة تماماً، مع خصلات جانبية منسدلة بنعومة حول الوجه. هاللوك أعطاها طابع رومانسي أنيق، وأبرز جمال أقراطها الطويلة اللي تكمل اللوك بجمالها. صراحةً، عيونها كانت تحكي قصة.

عليا بهات: العين تتكلم والشفايف توازن

عليا بهات اختارت لوك يجمع بين قوة مكياج العيون ونعومة ألوان الشفاه. ظلال عيون داكنة بتدرجات البني والأسود، مع آيلاينر واضح وممتد على زوايا العين الخارجية، ورموش بارزة عززت من عمق نظرتها. بشرتها كانت بلمسة مخملية مشرقة مع تحديد ناعم للخدين. الروج كان نيود وردي هاديء أعطى توازن أنثوي للمكياج. تسريحة الشعر كانت كعكة مشدودة للخلف مع فرق وسطي دقيق، بتصفيف مصقول أبرز ملامح وجهها وأعطاها مظهر أنيق وراقي، خصوصاً مع الأقراط الذهبية الطويلة اللي أعطت لمسة فخامة لطلتها. عليا دائماً تعرف كيف تجمع بين القوة والرقي!

بالنهاية، إطلالات نجمات بوليوود في حفل Earthshot Prize 2026 كانت متنوعة بقوة في صيحات الجمال. شفنا مكياج دافئ يبرز العيون بدرجات البرونزي والبني، ولمسات ناعمة تحتفل بجمال البشرة وألوان الشفايف الطبيعية. تسريحات الشعر المرفوعة الأنيقة كانت حاضرة، جنب الخصلات المنسدلة بفرق وسطي. إطلالاتهم أكدت أن الأناقة مو لازم تكون بالمبالغة، بالعكس، السر في اختيار التفاصيل اللي تبرز جمال الملامح وتعطي كل نجمة طابعها الخاص. وش أكثر لوك عجبكم في الحفل؟