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كلنا شفنا أفلام زمان، وصرنا حافظين بيوتها وقصورها صم. تتذكرون حديقة علي وإنجي في رد قلبي؟ ولا قصر البرنس شوكت في الأيدي الناعمة؟ يا كثر ما دخلتنا هالأماكن جو، بس قد فكرتوا وش صار فيها بعد ما خلص التصوير وراحت الكاميرات؟

دام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختتم دورته الـ47 "يوم 20 نوفمبر" اللي فات، قلنا نسوي رحلة لأشهر القصور والبيوت اللي ارتبطت بالسينما المصرية القديمة ونشوف وش حكايتها الحقيقية، ووينها صايرة اليوم.

قصر الأمير يوسف كمال: من قصة حب لمركز أبحاث!

في فيلم رد قلبي اللي نزل عام 1957، حديقة القصر وأروقته كانت شاهدة على قصة حب "علي" ولد الجنايني و"إنجي" بنت العائلة الأرستقراطية. القصر هذا هو قصر الأمير يوسف كمال اللي موجود في حي المطرية بالقاهرة، واستخدمه المخرج عز الدين ذو الفقار لتصوير مشاهد الفيلم. الأمير، اللي هو من عائلة محمد علي وراعي مدرسة الفنون الجميلة، بنى قصره بتصميم المعماري الإيطالي أنطونيو لاشياك. بناء القصر بدأ عام 1908 وأخذ ثلاثة عشر سنة كاملة! تصميم القصر يجمع بين الطراز الأوروبي والزخارف الشرقية. الحلو في الموضوع إنه باقي موجود إلى اليوم، بس وظيفته تغيرت تمامًا؛ صار مقر لمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة المصرية، يعني من قصة حب لعلوم الصحراء، والله حركات!

قصر محمد محمود خليل وحرمه: من الأيدي الناعمة لمتحف تحفة

تعالوا نروح شارع كافور بالجيزة، هناك بتلاقون قصر محمد محمود خليل وحرمه. هذا القصر شفناه في مشاهد من فيلم الأيدي الناعمة عام 1963، اللي بطولة أحمد مظهر وصباح وصلاح ذو الفقار. بعض المصادر تقول إنهم صوروا مشاهد خارجية في حدائقه بعد. القصر هذا انبنى في بداية القرن العشرين عشان يكون بيت للسياسي ومجمع الأعمال الفنية محمد محمود خليل وزوجته إميلين. الواجهة الشرقية حقت القصر تطل على النيل بتصميم على طراز الفن الجديد، بينما واجهته الغربية كلاسيكية أكثر. ظل بيت للعائلة ومقر لمجموعتهم الفنية، وافتتح متحفاً باسم الزوجين في 23 يوليو 1962. اليوم صار متحف رسمي تابع لقطاع الفنون التشكيلية. بعد ما قعد فترة طويلة مقفل، رجعوا افتتحوه في إبريل 2021 بعد ما جددوه، وصار الزوار يقدرون يتمشون في هالمكان الأثري ويشوفون التحف الفنية اللي فيه، يعني جمعوا بين روعة العمارة وجمال الفن.

قصر فؤاد سراج الدين: حكايات السياسة والسينما

في جاردن سيتي بالقاهرة، عند تقاطع شارعي أحمد باشا والنباتات، فيه قصر له ألف حكاية! شاف سياسة وحفلات عائلية، وشاف كاميرات سينما بعد. فؤاد سراج الدين سمح لهم يصورون مشاهد من فيلم غروب وشروق اللي أخرجه كمال الشيخ وطلع عام 1970، وبطولة سعاد حسني ورشدي أباظة وصلاح ذو الفقار. القصر ما بدأت سالفته مع عائلة سراج الدين؛ انبنى في البداية للاقتصادي الألماني كارل بايرليه اللي كان عايش في مصر وقتها، وصممه المهندس الإيطالي كارلو برامبوليني، وخلصوه عام 1908. استخدموه كسفارة ألمانية ومدرسة داخلية، قبل ما يشتريه سراج الدين باشا شاهين عام 1930، وعاش فيه ولده فؤاد لين ما توفى عام 2000. القصر فيه أعمدة رخامية وزجاج ملون وثريات فخمة، وحتى فيه مبنى خاص لعيال العائلة والمربيات زمان. إلى اليوم هو صامد، وحتى صارت فيه دعوى قضائية عام 2014 تطالب بحمايته كأثر تاريخي، يعني صراحة، هو تحفة فنية تستاهل كل اهتمام.

بيت الكريتلية: بيوت زمان في قلب القاهرة

جنب مسجد أحمد بن طولون في حي السيدة زينب بالقاهرة، بتلاقون بيت الكريتلية، اللي معروف اليوم باسم متحف جاير أندرسون. هالمكان اللي فيه تفاصيل العمارة القديمة وقاعاتها وأثاثها الخشبي كأنه نسخة حية من أفلام الحارات والبيوت التاريخية. تصوروا فيه أعمال كثيرة زي ألمظ وعبده الحامولي وشهد الملكة والحرافيش. هو أصلاً كان بيتين؛ الأول بناه المعلم عبد القادر الحداد في القرن السادس عشر، والثاني بناه محمد بن سالم بن جلمام الجزار عام 1631. عاشت في أحد البيتين سيدة من جزيرة كريت، عشان كذا صار اسمه بيت الكريتلية. عام 1935، طلب الدكتور والضابط البريطاني جاير أندرسون يسكن في البيتين ويعرض مجموعته الأثرية، وبشرط إن المقتنيات هذي تصير للشعب المصري بعد وفاته أو مغادرته. بعد ما راح عام 1942، صارت البيوت تحت إشراف مصلحة الآثار. المتحف لليوم يستقبل زوار، وفي يوليو 2026 أقاموا فيه معرض روائع الكريتلية، يعني تقدر تشوف هالمكان الرهيب خارج الأفلام بعد.

فيلا عثمان محرم باشا: نهاية حزينة لفيلم يدافع عن التراث

آخر محطة لنا في سيدي بشر بالإسكندرية، هناك كانت واقفة فيلا عثمان محرم باشا، وزير الأشغال العمومية والمهندس المعروف. يقال إن الفيلا هذي اللي بناها وسكنها عثمان محرم باشا، شافوا فيها تصوير فيلم أبي فوق الشجرة. بس شهرتها الكبيرة في التلفزيون جت بعدين مع مسلسل الراية البيضا، اللي خلاها بيت السفير المتقاعد مفيد أبو الغار واللي كانت تواجه محاولات إنه ينهدم. تقارير صحفية وثقت شهادات أهالي تابعوا تصوير المسلسل، وحتى المخرج محمد فاضل تكلم عن مصير الفيلا بعد ما انهدمت. للأسف، الفيلا ما عادت موجودة زي ما شفناها في الكاميرا؛ تعرضت للهدم قبل سنوات. تخيل كذا إن مبنى شارك في مسلسل يدافع عن البيوت التراثية، يصير هو نفسه واحد من هالأماكن اللي صرنا بس نحاول نستعيد ملامحها بالصور والمشاهد القديمة؟ يا قلب لا تحزن.

بين قصور صارت متاحف، وقصر صار مركز أبحاث، وفيلا ما قدرت تصمد قدام الهدم، تتغير نظرتنا للأماكن اللي حبيناها في الأفلام. السينما أعطتها حياة ثانية، وحفظت لنا تفاصيل يمكن ما نقدر نشوفها في الواقع. في المرة الجاية اللي يمر فيها بيت من هالبيوت على الشاشة، صدقني بيكون ورا بابه حكاية ثانية تستاهل إننا نعرفها. وش القصر أو البيت اللي تتمنى تشوفه في الحقيقة؟