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قفل النجم التركي شاتاي أولسوي باب التكهنات اللي ما خلّت مجال، بخصوص خلافه المزعوم مع زميلته ديميت أوزدمير. خصوصاً بعد ما أثار اختيار آيبُكه بوسات عشان تشاركه بطولة مسلسله الجديد «إشرف تيك» كمية تساؤلات عند جمهور «حلم إشرف». ولسان حالهم: وين ديميت؟!.

لما سألوه الصحفيون عن علاقته بزميلته اللي اشتغل معاها قبل، رده كان صريح وواضح وما يحتمل التأويل: «لا توجد أي مشكلة». بس السالفة ما وقفت عند هالتصريح، لأن نزول وزنه بشكل ملحوظ لفت الأنظار كمان، وهو طالع من مطعم في إسطنبول ومعاه حبيبته أسليهان مالبورا.

قصة الجدل اللي ما خلصت

الأسئلة اللي واجهت شاتاي أولسوي بدأت مع الإعلان عن مسلسل «إشرف تيك»، لأن الجمهور كان متعود يشوفه مع ديميت أوزدمير في «حلم إشرف»، وكان ينتظر يشوفهم مع بعض في عمل جديد. اختيار آيبُكه بوسات بدالها هو اللي فتح مجال للمقارنات والهرج الكثير عن طبيعة العلاقة بين النجمين بعد ما انتهت تجربتهم المشتركة.

بس أولسوي جاء وقفلها، ونفى أي خلاف مع ديميت. ووضح إن اختيار فريق العمل الجديد جاي عشان يناسب متطلبات القصة والزمن اللي تدور فيه أحداث المسلسل. يعني الموضوع مو تبديل ممثلة بممثلة عشان يكملون الأحداث، لا أبداً، الموضوع هو إنهم بيقدمون حكاية ترجع لزمان شخصية إشرف، وتفتح فصل مختلف تماماً من حياتها. وهذا الكلام يخلي اختيار آيبُكه بوسات منطقي ضمن سياق الدراما، بعيداً عن التكهنات اللي ربطت الموضوع بخلافات ورا الكواليس.

موقف شاتاي أولسوي كان متوافق مع كلام ديميت أوزدمير نفسها، اللي سبقته وعلّقت على الموضوع. وكانت قد أكدت من قبل إنها ما تحس بأي زعل، وتمنت التوفيق لآيبُكه بوسات في تجربتها الجديدة. ورفضت إنها تتعامل مع الموضوع كأنه تبديل ممثلة بممثلة ثانية، ووضحت إن «حلم إشرف» انتهى كـ«تجربة جميلة»، بينما «إشرف تيك» مشروع ثاني ومختلف ويرجع لمرحلة ثانية من الحكاية.

سر النحافة المفاجئ

وفي الوقت اللي الجمهور كان مشغول فيه بمستقبل شخصية إشرف والبطلة الجديدة، كان فيه تفصيل ثاني بظهور النجم التركي يستاهل الانتباه؛ وهو إنه صار أكثر نحافة، وهذا اللي خلى الصحفيين يسألونه عن سر التغيير المفاجئ.

شاتاي أولسوي ما احتاج لإجابة طويلة لما سألوه عن نزول وزنه، وبكل بساطة كشف إنه اتبع حمية غذائية. وأضاف إنه دايماً يحاول يستغل فترات الراحة لما يتوقف عن الشغل ، قبل ما يلمح إن الشغل بدأ من جديد. وبالرغم من إن التغيير في شكله كان واضح، إلا إنه ما قال كم كيلو خسر، ولا تفاصيل الحمية اللي سواها، واكتفى بتأكيده إن الدايت هو السبب ورا نحافته الملحوظة. التصريح هذا جاء خلال ظهوره مع حبيبته أصليهان مالبورا، وكأن اللقاء جمع بين جانب شخصي من حياته واهتمام الجمهور برجوعه للشاشة في مشروعه الجاي.

بكذا، عودة شاتاي أولسوي لشخصية إشرف لها أهمية خاصة عند جمهور المسلسل، لأن «إشرف تيك» مو بس بيكمل الأحداث اللي انتهى عندها «حلم إشرف»، لا بل بيرجع للماضي ويكشف مرحلة سابقة من حياة الشخصية. وبيشارك أولسوي البطولة آيبُكه بوسات، في مسلسل من ثماني حلقات لمنصة برايم فيديو، والإخراج لأولوتش بايراقدار، والسيناريو لإيثيم أوزيشيك. بدأ تصوير العمل في قبرص، وكل العيون الحين على وش بيحمل لنا هالفصل الجديد من أسرار وتحولات، وكيف بيرسمون ماضي إشرف قدام الجمهور اللي تابع حكايته الأصلية. تتوقعون بيطلع «إشرف تيك» قد التوقعات؟