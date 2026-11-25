ترفيه

اسمعوا الخبر اللي يوسع الصدر! قناة MBC تستعد لعرض سيت كوم جديد اسمه «فول تانك»، والموضوع شكلو بيرجع لنا أيام الضحك اللي بجد. أخيرًا، سيت كوم يستاهل التعب!

العمل هذا من بطولة النجمة اللي نحبها شيري عادل والنجم الكوميدي اللي يموّت ضحك عمرو وهبة،

لكن اللي بيخلي السيت كوم هذا غيير ومختلف تمامًا هو مشاركة ٢٠ ضيف شرف! تخيلوا بس كم وجه جديد ومشهور بنشوف، وكم مفاجأة ممكن تنط لنا في كل حلقة. كل حلقة بتكون حفلة شكلها!

العمل يُصوَّر داخل ديكور ضخم بأحد الاستوديوهات.

المسلسل من إخراج المبدع يحيى إسماعيل، والإنتاج لصادق الصباح.

هل أنتم متحمسين ترجعون لأجواء السيت كوم اللي زمان؟ ووش أكثر ضيف شرف تتمنون تشوفونه؟