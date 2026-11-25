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في خطوة لافتة ومبهرة، تتواجد الفنانة السعودية المتألقة ميلا الزهراني حالياً في قلب البرازيل، وذلك للمشاركة في فعاليات "ليالي الفيلم السعودي". ويبدو أنها مستمتعة جداً بالأجواء هناك، لدرجة إنها شاركت متابعيها فيديو من هذه الليالي، وعلقت عليه بحماس واضح: "من ليالي الفيلم السعودي في البرازيل، هيئة الأفلام تعرض فيلم "المجهولة" فيلم للمخرجة هيفاء المنصور". يا بخت البرازيل بهالزين السعودي!

السينما السعودية تحلق عالمياً

المبادرة هذي مو أي كلام يا جماعة، هيئة الأفلام السعودية صراحة قاعدة تشتغل شغل جبار عشان توصل حكايتنا السعودية الأصيلة لكل زاوية في العالم. وما اكتفوا بس بتواجد ميلا الزهراني، بل حساب هيئة الأفلام الرسمي احتفى بوجودها ونشر عنها نبذة تعريفية كذا على السريع، وكتب تعليق يرفع الراس يقول: "مبدعون سعوديون يحملون الحكاية إلى آفاق جديدة". يعني الشغلة جدية وراها رؤية واضحة ومستقبلية للسينما السعودية.

هالمحطة البرازيلية تحديدًا تعتبر خطوة مرة مهمة عشان نقدم فيها رؤى بصرية مختلفة من مخرجين سعوديين مبدعين، وهالرؤى أكيد بتعكس تنوع التجربة الإبداعية اللي عندنا في المملكة. هالشي بيفتح أبواب كثيرة لقصصنا السعودية الأصيلة توصل لجمهور عالمي جديد، ويخلق حوار ثقافي أوسع وأعمق بين الشعوب. صراحة، الهيئة ما قصرت بهالخطوات الجريئة والإبداعية، تحية لهم!

بصمة هيفاء المنصور وأفلام سعودية مختارة

وطبعًا، لما نتكلم عن الإبداع، مستحيل نتجاهل اسم المخرجة السعودية الأيقونية هيفاء المنصور. مين فينا ينسى أفلامها القوية زي "وجدة" و"المرشحة المثالية" اللي لفتت الأنظار في مهرجانات عالمية زي مهرجان فينيسيا، وحصدت أصداء إيجابية وجميلة بكل جدارة؟ وجود فيلمها "المجهولة" ضمن الأفلام اللي انعرضت في البرازيل، يأكد وبقوة مكانتها كواحدة من أبرز الأسماء في سماء السينما السعودية.

هالفعاليات حقت "ليالي الفيلم السعودي" في البرازيل ما هي مجرد عرض أفلام وبس، لا، هذي مختارات سينمائية كذا على كيف كيفك، تتضمن أربعة أفلام سعودية متنوعة بشكل يفتح النفس. فيها فيلمين طويلين هما "المجهولة" و"صيفي"، ومعاهم فيلمين قصيرين مميزين بكل ما للكلمة من معنى وهما "انصراف" و"أختين". يعني جد المجموعة المعروضة غنية ومتنوعة، وتورينا مدى تطور السينما السعودية الحين، ومو أي تطور، تطور خرافي!

وعشان نأكد على قيمة هالمبادرات والبرامج المهمة، اختار هالأفلام، بدعوة من هيئة الأفلام، كل من الممثل والمخرج البرازيلي المعروف سيلتون ميلو، ومعاه الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمهرجان ريو السينمائي العريقة إيلدا سانتياجو. هالخطوة الصراحة أثبتت إن فيها بعد نظر، لأنها جمعت بين خبرة ميلو الفنية والسينمائية الكبيرة، وخبرة سانتياجو الدولية الواسعة في انتقاء الأفلام اللي تعرف كيف تختارها. والهدف كان واضح وضوح الشمس: يقدمون برنامج سينمائي يناسب ذوق الجمهور البرازيلي، ويقربهم أكثر من قصصنا السعودية اللي جد تستاهل إن الكل يسمعها ويشوفها. كل هالجهود تعكس بكل وضوح تنوع تجاربنا السينمائية السعودية المعاصرة، والرؤى الفنية اللي تتجرأ وتتناول جوانب ثقافية واجتماعية مهمة في المملكة بأسلوب راقي.

رحلة السينما السعودية حول العالم

وهالمغامرة السينمائية حقت "ليالي الفيلم السعودي" ما وقفت بس عند محطة البرازيل، لا يا حبيبي! بالعكس، المبادرة هذي ماشاء الله تبارك الرحمن، وصلت بعد محطتها في البرازيل إلى سبع عشرة دولة وأربعين مدينة، بمجموع خمس وأربعين محطة حول العالم. تخيلوا معي هالأرقام الفلكية! جولاتهم شملت أماكن بعيدة ومختلفة جدًا، زي فرنسا، والمغرب، وأستراليا، والصين، والهند، والمكسيك، وبريطانيا، واليابان، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات، والسعودية والبرازيل. هالانتشار الواسع والمذهل يثبت وبجدارة إن السينما السعودية مو بس قاعدة تتطور وتنمو داخلياً، بل قاعدة تنافس وتترك بصمتها وقصصها الفريدة على الساحة العالمية بقوة وجدارة.

هالتوسع الكبير والضخم كله يجي ضمن سعي هيئة الأفلام الدائم والمستمر، عشان تبني جسور تعاون قوية ومتينة مع كل المؤسسات الثقافية الدولية حول العالم. وهالشيء بيفتح مجالات لشراكات مهنية واعدة جداً، ويبرز الإبداع المحلي اللي عندنا ويمكّنه بشكل مو عادي أبدًا. الهدف الأساسي والأكبر هو ترسيخ مكانة السعودية كـ "مساهم ثقافي" فعال ومؤثر، يبني جسور التواصل الحضاري بين الشعوب من خلال فن السينما الجميل. صراحة، قاعدين نشوف بأعيننا كيف الفن صار لغة عالمية ما تحتاج ترجمة، تخلي العالم كله يتعرف على ثقافتنا وقصصنا اللي تستاهل تتسمع. من جد، مين كان يتوقع إن السينما السعودية بتوصل لكل هالآفاق؟ شيء يخلينا نفتخر ونرفع الراس عاليًا!