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استعدوا يا أهل جدة لجرعة ضحك وكوميديا مو طبيعية! مسرحية «منتزه الخيران» بتنطلق عروضها اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر، وتستمر لين 28 نوفمبر على خشبة المسرح العربي. بيجتمع فيها نجوم الخليج ولبنان، وأبرزهم الفنان الكويتي بشار الشطي والنجمة اللبنانية ماغي بو غصن.

بشار الشطي، اللي واضح حماسه على الآخر، كشف كل التفاصيل على حسابه في إنستغرام ورحب بلقاء الجمهور السعودي. حتى نزل الملصق الدعائي للعمل وقال إن التذاكر صارت متاحة. وما ننسى رسالته لجمهور جدة اللي فيها كل الحب والشوق، قال: «من ديرة المحبة الكويت إلى عروس البحر الأحمر جدة، جايينكم بكل الحب والشوق والفرح»، ودعا الكل يحضرون العروض ويشاركونهم الأجواء.

المسرحية بتعيشكم تجربة كوميدية اجتماعية غنائية، تدور أحداثها حول مجموعة من الشخصيات اللي تلتقي في مكان ترفيهي عشان يقضون وقت ممتع، بس يا حليلهم، الزيارة بتتحول لسلسلة من المواقف الطريفة والمفاجآت اللي ما كانت بالحسبان. واسم «منتزه الخيران» نفسه يرجعنا لذكريات العائلات الخليجية الحلوة وأيام المتنزهات اللي كنا نعتاد نروح لها.

الفريق التمثيلي للمسرحية يضم كوكبة من النجوم غير ماغي بو غصن وبشار الشطي، منهم: هيا عبد السلام، فؤاد علي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، صمود المؤمن، روان العلي، الغالية، محمد المنصوري، فهد السلامة، مشاري القبندي، وأحلام التميمي. أما التأليف فهو لأحمد العوضي، والإخراج لشملان النصار.

وعلى طاري بشار الشطي، آخر أعماله كان مسلسل «جناية حب»، اللي نزل في رمضان 2026 على وحدة من المنصات الإلكترونية، وشاركه البطولة يعقوب عبدالله وهيا عبدالسلام وحسين المهدي. المسلسل مأخوذ عن رواية «السندباد الأعمى» للكاتبة بثينة العيسى، وإخراج سعيد الماروق وتأليف بلال فضل.

مين فيكم حجز تذكرته خلاص وبيحضر الأكشن الكوميدي؟