ترفيه

موسم الرياض بنسخته السابعة بيجيب لنا شي قوي هالموسم! عشاق المسرح والضحك على موعد مع مسرحية "الكبيرة أول" اللي بتبدأ عروضها من 3 إلى 9 ديسمبر 2026، على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي. يعني جدوله تسعة أيام كاملة من الفرفشة، تجهزوا.

النجوم ما قصروا ونزلوا بوستر العمل. الفنان عبدالناصر درويش كتب: "الكبيرة وصلت.. انتظرونا"، وهي رسالة واضحة إن العروض قريبة.

الفنانة حصة النبهان شاركت البوستر أيضاً وعبرت عن حبها لأهل الرياض. وكمان الفنان أحمد العونان وحسين المهدي ونورة العميري شاركوا البوستر على القصص وأعلنوا عن المسرحية.

حساب موسم الرياض نشر البوستر وأشار إلى مواقف كوميدية مع هلالة في المسرحية، من بطولة عبدالناصر درويش وأحمد العونان ونخبة من النجوم. المسرحية من إخراج يوسف الحشاش وتأليف فاطمة العامر، وبطولة عبدالناصر درويش، أحمد العونان، سماح، سلطان الفرج، وحسين المهدي.

النجوم الكبار هذول بيجتمعون على خشبة المسرح، أكيد بنشوف منهم مواقف تخلينا نضحك لين نقول آمين. بس سؤال يطرح نفسه، مين هي هلالة اللي موسم الرياض يتكلم عنها؟ ياليت نشوفها قبل لا تبدأ العروض عشان نكون مجهزين نفسيتنا للضحك اللي بيصير.