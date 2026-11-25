ترفيه

تخيل المشهد، النصر جاي يبي يكمل سلسلة انتصاراته الآسيوية القوية، وقدامه السد القطري اللي متمسك بآخر شعرة أمل عشان ما يقولون له "مع السلامة يا بطل" من البطولة بدري بدري.

النصر السعودي كان يطمح يواصل نتائجه الإيجابية في دوري أبطال آسيا للنخبة، خصوصًا وهو يستقبل السد القطري في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

النصر كان وقتها محتل المركز العاشر بست نقاط، وعنده مباراة مؤجلة ممكن تقلب الموازين. تذكرون بدايته الصعبة؟ بعد ما أكل رباعية نظيفة من العين، الفريق رجع بسرعة الصاروخ واستعاد توازنه، وفاز فوزين ورا بعض بالجولات اللي بعدها. يعني كانوا جايين وهم في أحسن حالاتهم المعنوية، ويبغون يكملون على هالرتم.

أما السد، يا قلبي عليه، دخل المواجهة وهو تحت ضغط مو طبيعي وضروري يفوز عشان يبقى في الصورة. جمع نقطتين بس بأول أربع جولات، وهالشي خلاه بالمركز الـ 13، يعني كان على وشك يقول باي باي لسباق التأهل. تخيل الوضع؟ لازم يفوز ولا بيروح عليهم كل شي.

المباراة الحماسية هذي اللي جمعت النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة، انعرضت حصريًا على قناة beIN Sports 2، اللي هي الناقل الرسمي والوحيد لكل منافسات البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعني اللي ما عنده هالاشتراك، فاته نص عمره!

ولعشاق الكورة اللي يحبون يشوفون كل شي لحظة بلحظة، كان فيه فرصة يتابعون البث المباشر للمباراة عن طريق تطبيق TOD أو خدمة beIN CONNECT، بس طبعاً للمشتركين. والتعليق الصوتي؟ ما في إلا صوت المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي هو اللي تولى مهمة إشعال الحماس بصوته المميز. يا بخت اللي لحقوا وسمعوه على الهواء مباشرة!

المباراة اللي كانت الكل يتكلم عنها، انطلقت صافرتها يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، تحديدًا الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:15 مساءً بتوقيت أبوظبي. يا ترى مين تتوقع كان نجم المباراة ذيك الليلة؟