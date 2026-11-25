ترفيه

انطلقت في القاهرة فعاليات معرض "جسر الحضارات للفنون"، اللي يثبت إن الفن قوة جبّارة في تقريب الشعوب والحضارات. المعرض هذا يضم أكثر من 60 فنان وفنانة تشكيلية من السعودية، مصر، وروسيا، وحضره نخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالساحة الفنية.

من ضمنهم، عندنا حوالي 30 فنان وفنانة سعوديين جايبين أعمال فنية متنوعة، مو بس كذا، قاعدين يسلطون الضوء على تاريخ المملكة ورموزها وموروثها الوطني اللي ممتد لأجيال وأجيال. يعني لوحاتهم هذي توثّق إرثنا الإسلامي والمواقع التاريخية اللي مرتبطة بالحرمين الشريفين، والسيرة النبوية، والنهضة الحضارية والتنموية الشاملة اللي تشهدها المملكة، حتى قطار الحرمين اللي يخدم ضيوف الرحمن ما نسيوه! يا سلام على الإبداع.

المعرض ما وقف هنا، لا، بعد أبرز الموروث الثقافي زي السدو النجدي بخيوطه المتشابكة ونقوشه اللي ما تنوصف، والموروث العمراني اللي مثّله قصر المصمك، يا له من رمز يحكي قصة التأسيس والهوية والوطنية. يعني باختصار، فنانينّا قاعدين يضربون عصفورين بحجر!

الفنانون السعوديون أكدوا إن مشاركتهم هذي هدفها الأساسي التعريف بهويتنا وتراثنا، عشان الزوار والأجيال الجاية يتعرفون على محطات من تاريخ المملكة، ويعززون حضور الموروث الوطني بقوالب فنية عصرية. غير كذا، يبون يورون العالم التطور اللي وصل له الفن التشكيلي في السعودية.

طبعًا المعرض له أهمية كبيرة في بناء جسور حقيقية للتواصل بين الفنانين من مختلف الثقافات، وهذا يعطي فرصة لتبادل الخبرات والرؤى الإبداعية، ويدعم الحركة التشكيلية العربية والعالمية، ويفتح آفاق جديدة للتعاون الفني. هدف "جسر الحضارات للفنون" واضح: تعزيز التواصل الحضاري وتبادل الخبرات بين الفنانين المشاركين، وتأكيد دور الإبداع في مد جسور التواصل، وإبراز دور الفن التشكيلي في تقوية العلاقات الثقافية الدولية، وترسيخ حضور الفن العربي على الساحة العالمية.

من جد، شغل احترافي يرّفع الراس، صح؟