ترفيه

يا جماعة الخير، العد التنازلي لعام 2027 بدأ والخليج كله قاعد يولّع! دبي، أبوظبي، البحرين وعُمان كلها بتستقبل السنة الجديدة بفعاليات موسيقية واحتفالات بتخليكم تقولون يا ويلي! السهرات متنوعة بين حفلات غنائية عالمية، موسيقى إلكترونية، وطرب عربي أصيل مع عشاء فاخر وأجواء ما تتكرر.

دبي: فلة، روقان، ومفاجآت عالمية

دبي كالعادة، متصدرة القائمة بأكبر الأسماء، والكل مستعد للجو الخرافي اللي ينتظرنا هناك. تخيلوا النجمة العالمية

كاتي بيري

بنفسها بتحيي حفل رأس السنة بفندق أتلانتس النخلة يوم الخميس، 31 ديسمبر 2026. الحفل بيكون في الهواء الطلق ضمن سهرة احتفالية فخمة، فيها عشاء ملكي، عروض ترفيهية خيالية، وموسيقى حية تروّق الجو. كاتي بيري بتطربنا بأغانيها اللي الكل حافظها زي Firework وRoar وDark Horse، وقبل منتصف الليل بالضبط، السماء بتنور بأقوى عروض الألعاب النارية. الحفل هذا من أبرز فعاليات دبي المعلنة، ومع توفر فئات مختلفة للحضور، أكيد بتلاقون مكانكم سواء تبون أماكن مميزة أو أجنحة خاصة بكبار الشخصيات.

وإذا كنتوا من عشاق الموسيقى اللي تمزج الإلكتروني بالبوب، فرقة

Clean Bandit

بتشارك باحتفالات رأس السنة بحفل Under the Stars في ريكسوس بريميوم دبي مساء 31 ديسمبر. الفرقة بتقدم مجموعة من أشهر أعمالها، وبتعيشون ليلة كلها موسيقى واحتفالات تمتد لاستقبال العام الجديد. هذا الحفل من ضمن فعاليات أجندة دبي الرسمية، يعني خيار مثالي لمحبي الموسيقى العالمية. لا يفوتكم الجو!

للي يحبون الطرب العربي الأصيل، دبي بتستضيف سهرة غنائية عربية في فندق موفنبيك جراند البستان. السهرة بتجمع نجوم زي

هاني العمري

،

ليال عبود

،

هلا قصير

، و

إبراهيم الصفدي

. الحفلة بتكون في قاعة الرشيدية الكبرى مساء 31 ديسمبر، مع فرقة موسيقية حية بتقدم أحلى الأغاني العربية، بالإضافة لعشاء احتفالي وبرنامج مستمر للساعات الأولى من السنة الجديدة. أسعار التذاكر تبدأ من 525 درهم إماراتي للشخص، وتختلف حسب مكان الطاولة، والشرط الوحيد إن العمر ما يقل عن 21 سنة. بس للحين، باقي حفلات النجوم العرب في دبي والرياض وجدة محتاجة إعلانات رسمية عشان تكتمل الخريطة، يا رب يتكشفون لنا مفاجآت قريب!

وإذا جوّكم سهرات الموسيقى الإلكترونية وأجواء النوادي الشاطئية، دبي مغطيتكم. قائمة الفعاليات المعلنة فيها الدي جي

Sonny Fodera

بيحيي حفل في Bohemia Beach Club بفندق FIVE Palm Jumeirah، و

PAWSA

في FIVE Luxe بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس. هذه الفعاليات تعكس التنوع اللي دبي بتقدمه، من الحفلات العالمية للسهرات العربية وعروض الموسيقى الإلكترونية.

أبوظبي: جولة عالمية ونجوم بوليوود

أبوظبي ما عليها كلام، بتستضيف النجم الهندي

ديليجيت دوسانج

بحفل غنائي ضخم على مسرح Etihad Live في جزيرة ياس يوم 31 ديسمبر 2026. الحفل هذا جزء من جولته العالمية AURA، ومميز جداً لأنه المحطة الوحيدة المعلنة للجولة في منطقة الشرق الأوسط.

ديليجيت

بيقدم أشهر أغانيه زي G.O.A.T وLover وProper Patola، بالإضافة لأعمال من ألبومه الأخير. البرنامج فيه عد تنازلي لاستقبال عام 2027، يعني سهرة بتظل بالذاكرة ليلة رأس السنة بالإمارات.

الرياض: ترقب وإثارة لفعالية غامضة

في الرياض، تم إدراج فعالية IN ACT – ACT XII ضمن الفعاليات المقررة ليلة 31 ديسمبر 2026 في Plot K بحي جاكس في الدرعية. الفعالية بتبدأ من خمسة المساء وتستمر لتلاتة ونص الفجر، وشرط الحضور إن العمر ما يقل عن 18 سنة. بس الغريب بالموضوع إنه رغم الإعلان عن الموعد والموقع وطرح التذاكر، أسماء الفنانين أو تفاصيل البرنامج الموسيقي ما انكشفت للحين! يعني الرياض قاعدة تخبي لنا مفاجآت، والجمهور متشوق يعرف مين بيحيي هالليلة، خاصة مع استمرار فعاليات موسم الرياض. مين تتوقعون بيكون على المسرح؟

البحرين وعُمان: سهرات رايقة وألعاب نارية

البحرين ما تبغى تفوت الفلة، وبتتضمن احتفالات نهاية العام فعاليات ختام موسم Celebrate Bahrain مع عروض ألعاب نارية بالمنامة مساء 31 ديسمبر، يعني احتفالات مفتوحة للكل. كمان مطعم ROKA Bahrain أعلن عن سهرة خاصة لاستقبال العام الجديد، فيها دي جي وعازف ساكسفون مباشر، بالإضافة لقائمة طعام احتفالية وإطلالات ولا أروع على ألعاب نارية المرفأ. العروض الموسيقية بتبدأ بالمطعم من تسعة المساء، وقائمة رأس السنة الخاصة سعرها 50 دينار بحريني للشخص قبل الرسوم والضرائب.

أما في سلطنة عُمان، فندق كمبينسكي مسقط أعلن عن مجموعة عروض ليلة رأس السنة، بتجمع بين العشاء والفرق الموسيقية والعروض الترفيهية. مطعم Zale بيستضيف سهرة فيها محطات طعام مباشرة وعشاء متنوع، وفرقة موسيقية ودي جي، من تسعة المساء لثلاثة الفجر. ومطعم The Kitchen بيقدم بوفيه عالمي مع عروض موسيقية حية، ضمن برنامج احتفالي يمتد للساعات الأولى من 1 يناير 2027.

للحين، قطر والكويت ما وضحت عندهم خريطة موثوقة لحفلات غنائية كبيرة بأسماء فنانين محددين ليلة 31 ديسمبر 2026. متوقع تتضح الصورة أكثر مع اقتراب الموعد، لكن حالياً ما في شي مؤكد. الظاهر لازم ننتظر ونشوف مين بيشارك معنا الفرحة!

بعد كل هالخيارات، قولوا لنا، وين بتختارون تحتفلون بالعام الجديد؟