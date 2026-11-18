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يا جماعة، الموضوع شكله كبر ومو هين أبداً! نقابة الإعلاميين في مصر نزلت قرار صريح وقوي بمنع الفنانة والمذيعة لقاء سويدان من الظهور على كل الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة داخل مصر.

مو بس كذا، أحالوا ملفها للتحقيق الفوري داخل النقابة. النقابة أكدت على أهمية التزام كل الوسائل الإعلامية، سواء الرسمية أو الخاصة، بأحكام القانون. وحذرت بشدة من السماح لأي أحد مو مقيد بجداول النقابة أو ما عنده تصريح رسمي إنه يمارس أي نشاط إعلامي، وهذا طبعاً حسب المواد ثمانية وثمانين وتسعة وثمانين من قانون النقابة. وكأنهم يقولون: قوانيننا مو لعبة!

هذا القرار يجي بعد سلسلة طويلة من المشاكل والأزمات بين لقاء سويدان وأشرف زكي، واللي يبدو إنها وصلت لذروتها. أشرف زكي قدم بلاغ رسمي ضدها قبل ساعات، اتهامها فيه بترويج أخبار مو صحيحة ونشر مقاطع مصورة على حساباتها بالسوشيال ميديا، بهدف الإساءة والتشهير والنيل من سمعته. يعني الموضوع شخصي وكبير!

وبالمقابل، لقاء سويدان كانت متهمة أشرف زكي بإهدار المال العام ومخالفة عدد من القواعد القانونية اللي تنظم إدارة فلوس النقابة. والأدهى إنها رفضت كل محاولات الصلح والتنازل عن القضايا، حتى لما تدخل أحد المنتجين عشان ينهي الأزمة بشكل ودي. يا صبر الأرض!

أكدت لقاء تمسكها التام بموقفها وعدم تراجعها عن أي بلاغات قانونية قدمتها. ووضحت في مقطع فيديو نزلته على حسابها في إنستغرام، إن كل اللي يُنشر حول هذا الملف "لا أساس له من الصحة". وصفت نفسها بأنها "صاحبة موقف ثابت لا يسعى لمصالح شخصية أو تطلع لانتخابات". يعني باختصار: موقفها ثابت وما فيه رجعة، والموضوع تعدى مرحلة الصلح. يا ويلي، هالقصة ما كأنها مسلسل تركي، بس الفرق إنها واقع!