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منى زكي، كعادتها، ما تخلي فرصة تمر إلا وتثبت إنها أيقونة في عالم الموضة. من القصّات الكلاسيكية اللي تصرخ فخامة، للمسات العصرية الجريئة اللي تورينا إنها متابعة آخر الصيحات، كل مرة تظهر بلوك يخلينا نقول: كيف سوتها؟.

إطلالات خالدة على السجادة الحمراء

نبدأ جولتنا الأسطورية مع إطلالة منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عام 2021، حيث سحرت الأنظار بفستان سهرة أسود أنثوي بامتياز. الفستان، اللي كان من توقيع Maison Yeya، تميز بقصّة حورية البحر اللي أبرزت قوامها الرشيق بطريقة خيالية. الأكتاف المكشوفة مع لمسة ساتان وردية ناعمة على الصدر، واللي كانت تلتف حول الذراعين قبل ما تنتهي بفيونكة كبيرة ورا الظهر، أضافت للوك أنوثة ورقة ما تتخيلونها. وعلشان تكتمل الفخامة، نسقت معاه حقيبة كلاتش سوداء. يا سلام على التفاصيل!

وفي مناسبة كبرى ثانية، رجعت منى زكي تخطف الأضواء بفستان أخضر فاتح من توقيع المصمم زهير مراد. الفستان هذا كان حكاية ثانية تمامًا؛ بقماش شفاف مرصّع بالكامل بتطريزات براقة وملونة، وكأنه لوحة فنية تتحرك. قصته كانت أوف شولدر مع حمّالات منسدلة، تحدد الخصر بشكل أنيق وبعدين تتسع التنورة بقصّة A Line. إطلالة ملكية بمعنى الكلمة، خصوصًا مع المجوهرات الفاخرة من بولغاري اللي كملت اللوك.

ما ننسى إطلالتها الساحرة في مهرجان كان السينمائي عام 2022. هنا، تألقت بفستان أسود بأكمام طويلة وقصّة أوف شولدر بعد، لكن هالمرة بتصميم ضيق من المصمم جورج حبيقة. الفستان كان مزين بخطوط متداخلة شكلت مربعات كريستالية براقة على الصدر وتلتف حول الرقبة والذراعين، هذي اللمسة الهندسية أعطت التصميم لمسة عصرية وفخمة في نفس الوقت، وصراحة كان اختيار جرئ ومختلف.

من الإطلالات اللي علقت في بالنا، واللي حسيتها مستوحاة من أميرات ديزني، هو فستانها المنفوش اللي كان من توقيع المصممة مرام برهان. الفستان هذا كان كتفين منسدلتين وتدرجات لونية داكنة تتدرج لحد ما توصل للون اللافندر الناعم من تحت في قصّة منفوشة، وعلشان يزيد الجمال، الخصر تزين بحزام فيونكة رقيق. وكأن هذا كله ما كفى، كملت الإطلالة بوردة لافندر ناعمة على شعرها، إطلالة كأنها طالعة من حلم.

بريق الجوائز وسحر السهرات

في حفل جوائز صناع الترفيه عام 2023، اختارت منى زكي إطلالة جمعت بين الكلاسيكية الفخمة وحيوية الألوان. فستان ضيق من توقيع Maison Alaia، يشد الأنظار بلونه البرتقالي الجريء، ومعاه لمسة دانتيل كلاسيكية وريش كثيف من الأسفل. الفستان كان بياقة مرتفعة وأكمام طويلة، وقصته ضيقة تحدد الجسم وبعدين تتسع من تحت بريش كثيف، هالريش أعطاها سحر وفخامة مو طبيعية، وبرز قوامها الرشيق بشكل يخطف الأنفاس.

واحدة من إطلالاتها الأيقونية اللي مستحيل ننساها كانت في مهرجان كان عام 2023. فستان منفوش من توقيع المصمم زهير مراد، بقصّة ديكولتيه مفتوحة ومن غير أكمام، وتصميم يحدد الخصر قبل ما التنورة تتسع من الأسفل بشكل درامي. ألوان الفستان وطبعاته كانت كأنها لوحة فنية آسرة، لدرجة إنك تحس إنك تتفرج على عمل فني متحرك، وكملتها بمجوهرات ألماسية فخمة من بولغاري. إبداع.

في حفل Joy Awards 2024، منى زكي تألقت بفستان أحمر براق ومرصع بالترتر، من توقيع المصمم المبدع إيلي صعب. الفستان بقصة ديكولتيه مفتوحة مع تصميم يحدد الخصر وتنورة تتسع من الأسفل، جمع بين الفخامة والأنوثة بشكل ساحر، ونسقت معاه مجوهرات ألماسية فاخرة من روبيرتو كوين، كأنها تقول: أنا هنا، وأنا الأجمل!

لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي عام 2024، شفتوها تتلألأ بفستان فضي بالكامل مغطى بالترتر من أوسكار دي لارنتا. الفستان هذا كان قصته مفتوحة وبدون أكمام، وتصميمه ضيق يحدد الجسم ومزين بلمسات ريش على التنورة، وهذي اللمسة أضافت فخامة للتصميم. كملت اللوك بمجوهرات فاخرة من باسكال براوني. فعلاً، تعرف كيف تختار ما يليق بها.

مرّة ثانية، منى زكي تطل علينا بقمة الأناقة في فستان زهير مراد خلال حفل Joy Awards 2025. الفستان كان بلونه الأزرق الداكن الساحر، والبريق اللي يغطيه بالكامل أعطاه جاذبية وسحر ما له مثيل. ياقتها كانت مفتوحة وبقصة غير متماثلة، مع حزام يحدد الخصر وتنورة بقصّة عمودية أنيقة، وكملت إطلالتها بمجوهرات فخمة من شوبارد. كلاسيكية بس فيها لمسة تجديد تخلي الكل يتكلم عنها.

ونختم جولتنا المبهجة مع إطلالة ساحرة لم تكن أقل فخامة، من مهرجان الجونة السينمائي عام 2026. فستان أسود مرصّع بتطريزات ذهبية أضافت لمسة فاخرة للتصميم، كان من توقيع كارولينا هيريرا. الفستان هذا كان بياقة مفتوحة مع قصّة تحدد الخصر وتنورة واسعة، وكأنها ساحرة تستعرض أناقتها وفخامتها، وكملته بمجوهرات ألماسية من Michael Oro Jewellery. يعني، مهما تغيرت السنين، منى زكي تظل منى زكي، نجمة الأناقة بلا منازع.

بصراحة، إطلالات منى زكي دايمًا تخلينا نرفع لها القبعة، كل لوك أحلى من الثاني. وش الفستان اللي حسيتوه خلاها ملكة الحفل؟