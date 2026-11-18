ترفيه

يارا السكري شوّقت متابعينها بصورة هي الأولى التي تجمعها مع النجم أحمد العوضي من كواليس مسلسلهم الجديد "سلطان الديب". هالصور جت بعد ما كل واحد منهم نشر صورة له بشكل منفصل، وكشفوا فيها عن شخصياتهم اللي حيلعبوها.

العوضي ظهر بإطلالة "شعبية كلاسيكية" غير متوقعة، معطف أسود طويل وملابس كلها سواد، وشنب وشعر ضابطين على الشخصية اللي بيجسدها.

أما يارا السكري، فطلّت بلوك مختلف تماماً عن اللي تعودنا عليه، ملابس بسيطة وشعر منسدل يخليك تحس بالأجواء الاجتماعية اللي تدور فيها الأحداث وكأنها جزء لا يتجزأ من البيئة اللي بتنقلنا لها.

مسلسل "سلطان الديب" تدور أحداثه تدور في إطار اجتماعي شعبي مليان صراعات، مو بس العوضي والسكري هم النجوم، المسلسل يضم كوكبة من ألمع الأسماء زي رانيا يوسف، وسوسن بدر وهدى الإتربي، ومعاهم نجوم ثانيين زي محمود عبد المغني ومحمود البزاوي وخالد محمود ولجين خليفة وغيرهم كثير. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

وعلى صعيد السينما، خاضت يارا السكري أولى تجاربها السينمائية بفيلم "صقر وكناريا" مع النجم محمد إمام، وشارك في بطولته شيكو ويسرا اللوزي وخالد الصاوي وانتصار، ومعاهم ضيوف شرف زي دياب ومحمود عبد المغني ونسرين أمين. الفيلم كتبه أيمن وتار وأخرجه حسين المنباوي.

بصراحة، هالصور لحالها كفيلة ترفع سقف التوقعات! وش رأيكم بإطلالاتهم، ومتحمسين للمسلسل زينا ولا لا؟