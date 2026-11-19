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يا جماعة، هذا هو التفاني في العمل ولا بلاش! الممثلة جيهان الشماشرجي لقت نفسها مضطرة تقطع شهر عسلها، اللي بعد أسبوع فقط من زواجها من مدير التصوير إبراهيم النجاري. السبب؟ التزامها بتصوير مسلسلها الجديد “الفلكي” اللي المقرر انطلاق تصويره مطلع الأسبوع المقبل ضمن موسم دراما رمضان 2027.

وداعًا لشهر العسل!

جيهان احتفلت بزفافها يوم 11 نوفمبر في أجواء عائلية مميزة ومليانة رومانسية مع أهلها وأصدقائها المقربين. الحفل كان رايق ومو مليان زحمة فنانين، حضر منه عدد محدود زي مايان السيد ومحمد عطية ودنيا سامي، والفنانة روبي اللي ولعت الجو بفقرة غنائية. يعني الأجواء كانت حلوة ومحتاجة استمرارية، لكن الشغل نادى وبقوة. يا بختنا فيها هالسنة، فنانة ملتزمة لآخر حد!

تصوير “الفلكي” كان محددًا له منتصف هذا الأسبوع، قبل أن يتأجل بسبب انشغال أحمد مكي بعرض مسرحيته “في حتة تانية” ضمن فعاليات موسم الرياض. يعني كل شيء مرتبط ببعض، ومكي بعد ما خلص عروض مسرحيته اللي انتهت الأحد الماضي، الحين الدور على جيهان تلحق التصوير.

“الفلكي”: سحر ولا شعوذة؟

العمل مكون من 15 حلقة بس، وبيشارك فيه مجموعة نجوم غير جيهان الشماشرجي وأحمد مكي، منهم جهاد حسام الدين، أحمد كمال، عمرو عابد، وأحمد الأزعر، بالإضافة لضيوف شرف من العيار الثقيل زي محمود البزاوي وسوسن بدر وعلاء مرسي. المسلسل من تأليف أحمد مراد وإخراج أبو بكر شوقي، يعني فريق عمل فخم!

أحداث المسلسل بتدور في إطار من الإثارة والغموض، وهي مستلهمة من وقائع حقيقية مثيرة للجدل ارتبطت بشخصية السيد الحسيني الفلكي في مصر خلال الثمانينات، وعلاقته بعالم السحر والشعوذة والخدع النفسية. أحمد مكي بيجسد شخصية رجل بيشتغل في الفلك ويدعي إن عنده قدرات خارقة يعرف فيها أسرار الناس ويكشف تفاصيل حياتهم. لكن في الحقيقة، الموضوع كله حيل نفسية وذكاء في قراءة لغة الجسد وملاحظة تعبيرات الوجه ونظرات العيون. والأدهى إنه يستعين بفريق مساعدين يجمعون معلومات مسبقة عن الناس ومشاكلهم، عشان يستخدمها في إقناعهم بقدراته. يا ساتر، المسلسل هذا شكله بيودينا عالم ثاني!

جيهان ترجع بقوة لرمضان

مشاركة جيهان في “الفلكي” تعتبر رجعة قوية لها لمنافسة دراما رمضان بعد ما غابت عن موسم 2026. آخر ظهور رمضاني لها كان في مسلسل “إخواتي” عام 2025، وشاركت فيه مع كوكبة من النجوم زي نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وعلي صبحي وثراء جبيل. بالإضافة للمسلسل، تنتظر جيهان عرض فيلم “علشان خاطر جليلة” اللي بتتقاسم بطولته مع طه دسوقي وسوسن بدر. الفيلم هذا قصته غير عادية، بتدور أحداثه في عوالم خفية مرتبطة بسكان المقابر والأماكن المهجورة، ويسلط الضوء على الجوانب الإنسانية في حياتهم. يعني جيهان مو بس مسلسل، عندها فيلم بعد.

بصراحة، إحنا متحمسين نشوف جيهان في “الفلكي” خصوصًا بعد تضحيتها بشهر العسل. هل التضحية دي كانت تستاهل وبتشوفون المسلسل؟