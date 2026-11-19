ترفيه

مستعدين لجرعة كوميديا مكثفة؟ المسرحية المنتظرة "إعمل معروف" راح تبدأ عروضها في موسم الرياض من تاريخ 24 نوفمبر 2026، وتستمر لعشرة أيام متواصلة لغاية 3 ديسمبر 2026. الخبر هذا أعلنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، يعني الموضوع جدي ومضمون.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية بودة، الذي يهرب من ملاحقة الدائنين، فيجد نفسه بالصدفة مكان رجل عصابات خطير يشبهه تماماً، ما يوقعه في مفارقات كوميدية غير متوقعة.

طبعاً، المسرحية بتجمع نخبة من الفنانين على رأسهم أبطال الكوميديا شيكو وميرنا جميل، وبيكون الجو العام مليان استعراضات وتجهيزات مسرحية حديثة على مسرح محمد العلي بالرياض. يعني التجربة بتكون متكاملة.

كم سعر التذاكر؟

أعلنت الجهة المنظمة عن أسعار التذاكر، وهي تبدأ من 90 ريال سعودي بس! وتختلف الأسعار حسب مكان مقعدك في مسرح محمد العلي، وهي مقسمة على ثلاث فئات:

الفئة الاقتصادية: تبدأ أسعارها من 90 ريال، وتوصل لـ 120، 150، و200 ريال سعودي.

الفئة المتوسطة: أسعارها 250، 350، و400 ريال سعودي.

الفئات المميزة VIP: إذا حابين تدلعون نفسكم، الأسعار 500 و750 ريال سعودي.

كيف تحجز تذكرتك؟

تخيل إنك بتنتظر بالدور؟ انسى! الحجز كله أونلاين وموضوعه بسيط مرة. كل اللي عليك تسويه هو تتبع هالخطوات عشان تضمن مقعدك وتضحك لين ما تقول بس:

ادخل على الصفحة الرسمية لمسرحية "إعمل معروف" في منصة ويبوك (Webook) أو افتح التطبيق وسجل دخولك على حسابك.

اضغط على أيقونة الحجز وحدد ليلة العرض المناسبة.

اختر مقاعدك من خريطة المسرح التفاعلية حسب الفئة السعرية.

روح لصفحة الدفع وكمل سداد قيمة التذاكر إلكترونياً، سواء عن طريق بطاقات مدى، فيزا، ماستركارد، أو حتى خدمة Apple Pay.

بتوصلك التذكرة الرقمية على طول في محفظة التطبيق، وبتطلع لك برمز QR يتجدد تلقائياً عشان تمرره عند البوابات. بس انتبه، لقطات الشاشة ما تنفع للدخول أبداً.

لا تخلّون فرصة الضحك تفوتكم! مين منكم متحمس لها؟