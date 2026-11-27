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نيكول سابا بدأت تجهز نفسها لموسم رمضان 2027 بالانضمام لبطولة مسلسل «بأي ثمن»، اللي بيجمعها بالفنانة روجينا. حالياً فريق العمل يضعون اللمسات النهائية عشان يبدأ التصوير في الفترة الجاية، والمسلسل راح يتكون من 15 حلقة.

نيكول بتلعب شخصية جديدة في العمل اللي تكتبه غادة عبد العال ويخرجه تامر عشري، والهدف من اختيارها لهذا الدور هو تقديم شخصيات متنوعة والابتعاد عن الأدوار اللي تعود الجمهور يشوفها فيها. وهي تجربة جديدة تجمعها بروجينا على الشاشة.

بعيداً عن التمثيل، نيكول مشغولة حالياً بتجهيز مجموعة أغاني جديدة بنظام «السينجل»، وبالتزامن مع هذا قاعدة تجهز لحفلات غنائية كبيرة في مصر وبرا مصر.

ذكرنا لنيكول سابا حضور قوي في رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، حيث جسدت شخصية «رقية العسكري» اللي سوت ضجة وتفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان العمل وقتها يضم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم وبدرية طلبة وإيمان السيد، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

يا ترى الشخصية الجديدة بتكسر الدنيا مثل رقية العسكري ولا بنشوف شيء مختلف؟